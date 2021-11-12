Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Северным морем

НАТО подняло в небо бельгийские истребители F-16, чтобы перехватить российские бомбардировщики. Их 12 ноября заметили над Северным морем.

Соответствующее заявление обнародовали в твиттере Королевских воздушных сил Нидерландов. Там уточнили, что именно F-16 сейчас отвечают за мониторинг воздушного пространства страны.

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Сопровождение перебрали британцы

Российские бомбардировщики Ту-160 были над Северным морем – они двигались с севера. Бельгийские истребители сопровождали их, пока они не приблизились к зоне ответственности воздушных сил Великобритании. После этого, сопровождение взяли на себя британские военные.

Ранее российские самолеты перехватывали возле Норвегии

В конце октября норвежские истребители перехватили большую группу российских военных самолетов. Среди них также были стратегические бомбардировщики Ту-160. Кроме этого – истребители Миг-31 и Су-24, а также разведывательный самолет А-50. Эти воздушные судна не поделились планами полетов и не контактировали с гражданской службой управления воздушным движением. Были риски для других самолетов.