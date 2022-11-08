Авиацию России перехватывали над Балтийским морем. Об этом сообщило балтийское издание, ссылаясь на Министерство обороны Литвы.
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Российские самолеты нарушали правила полетов
4 ноября инцидент произошел с самолетом-заправщиком Ил-78 России, что:
- летел из Калининграда на материковую часть России без плана полета;
- однако использовал бортовой транспондер;
- а также радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.
Второй летел на следующий день – 5 ноября.
В пятницу, 5 ноября, истребители НАТО были направлены на перехват военного самолета Ил-76, летевшего без предварительного плана полета и без использования бортового транспондера,
– говорится в сообщении.
Также известно, что российский самолет, как и в прошлый раз, поддерживал радиосвязь с региональным центром управления движением.
Именно из-за этих российских вылетов НАТО поднимало в небо свои истребители. Предварительно известно, что миссию Североатлантического союза по контролю за воздухом Балтии выполняют с авиабаз в Литве и Эстонии.
Что этому предшествовало
- В начале сентября российские самолеты 6 раз нарушали воздушное пространство над Балтийским морем. Именно поэтому каждый раз были вынуждены вылетать истребители НАТО, базирующиеся в Литве.
- В конце октября Испания решила перебросить 14 своих истребителей в Румынию и Болгарию . Это сделали для укрепления восточного фланга НАТО.
- В октябре Военно-воздушные силы Италии сообщили, что истребители НАТО вылетали, чтобы перехватить российские военные самолеты , которые летают возле Польши.