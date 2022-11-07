Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, строительство новой части военной базы было начато в результате польско-американского соглашения.

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В Польше приступили к модернизации военной базы США

Для сил США будет подготовлена база в виде ангаров и складов с одной стороны и база горючего с другой. На новом аэродроме будут дислоцироваться ударные вертолеты Apache вооруженных сил США.

Повидз – это военный комплекс, который создается для поддержки польских сил и сил НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса,

– отметил министр обороны.

Отметим, что 2 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что дополнительные силы США останутся на восточном фланге НАТО, в частности в Польше. Это связано с полномасштабным вторжением России в Украину.

В Польше начались военные учения Puma-22

Напомним, что в Польше 4 ноября стартовали самые масштабные военные учения Вышеградской группы, Британии и США.

В основном тренируются 21 Подгальская стрелковая бригада и другие подразделения 18-й механизированной дивизии. Всего к учениям привлекли около 2 тысяч военных и около 300 единиц техники.

В этом году обучение будет иметь несколько иной характер и сценарий. Во время них будут использовать опыт и уроки войны в Украине.

2 ноября Министерство обороны Польши сообщило, что страна возводит барьер на границе с Калининградской областью России.

Ранее в Польше заграждения построили на границе с Беларусью. Учитывая этот опыт, установят три ряда колючей проволоки. В частности, 3 метра в ширину и 2,5 – в высоту.

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