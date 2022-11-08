Авіацію Росії перехоплювали над Балтійським морем. Про це повідомило балтійське видання, посилаючись на Міністерство оборони Литви.

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Російські літаки порушували правила польотів

4 листопада інцидент трапився з літаком-заправником Іл-78 Росії, що:

летів з Калінінграда на материкову частину Росії без плану польоту;

проте використовував бортовий транспондер;

а також радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.

Другий летів наступного дня – 5 листопада.

У п'ятницю, 5 листопада, винищувачі НАТО були спрямовані на перехоплення військового літака Іл-76, який летів без попереднього плану польоту та без використання бортового транспондера,

– мовиться в повідомленні.

Також відомо, що російський літак, як і попереднього разу, підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління рухом.

Саме через ці російські вильоти НАТО підіймало в небо свої винищувачі. Попередньо відомо, що місію Альянсу з контролю за повітрям Балтії виконують з авіабаз у Литві та Естонії.

Що цьому передувало

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