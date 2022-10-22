Військово-повітряні сили Італії повідомили, що винищувачі вилітали 20 та 21 жовтня, інформує 24 канал. Росіяни літали біля кордонів з Польщею.

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Російські літаки літали біля кордонів НАТО

Два екстрені вильоти винищувачів Eurofighter зі складу Військово-повітряних сил Італії, які задіяні в місії з повітряного патрулювання Польщі,

– повідомили Військово-повітряні сили Італії.

Варто пригадати, що буквально 3 жовтня американський сенатор Марко Рубіо заявив, що Москва може завдати удару по центру постачання зброї Україні в Польщі.

Занепокоєння викликає непередбачуваність дій Путіна у такій ситуації,

– заявив сенатор.

На його думку, Росія може вдарити:

по аеропортах Польщі;

по деяких із пунктів розподілу озброєння, через які проходять постачання зброї, зокрема в Польщі.

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Росіяни можуть готувати військові дії проти Литви та Польщі

Росія неодноразово погрожувала Польщі нападом. Буквально 21 жовтня керівник Центру військово-правових досліджень й військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що Кремль намагається збільшити масштаб ескалації на країни ЄС та НАТО.

Це дуже помітно. На мою думку, враховуючи ту агресивність і рівень ескалації, яких дотримується Путін і Кремль, вони можуть готувати безпосередньо військові дії проти Литви та Польщі. Мета цього – через територію Польщі відрізати забезпечення й логістичне постачання зброї до України,

– пояснив Мусієнко.

Він зауважив, що Росія цілком реально може готувати передумови для подальших дій та ескалації з країнами Євросоюзу та Альянсом.

Зокрема, за його даними, підрозділи білоруських військ, які були на кордоні з Рівненською областю виводять на ротацію, щоб об'єднати з Росією.

"Вони переводяться у стан бойової готовності до кордонів Польщі та Литви", – додав аналітик.

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