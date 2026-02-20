Российские самолеты кружили над Аляской: американское командование отреагировало
Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о движении нескольких российских самолетов над Аляской. Речь идет о бомбардировщиках Ту-95, двух истребителях Су-35 и одном самолете радиолокационного обнаружения A-50.
Об этом сообщили 19 февраля на официальном сайте командования.
Что известно об инциденте над Аляской?
Американские военные зафиксировали два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и один самолет радиолокационного обнаружения A-50 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.
Для перехвата, идентификации, и сопровождения российских самолетов в течение всего времени их пребывания в зоне противодействия авиации Аляски NORAD привлек два истребителя F-16, два F-35, один самолет радиолокационного обнаружения E-3 и четыре транспортных KC-135.
В то же время командование отметило, что самолеты России в воздушное пространство США или Канады не заходили.
Такая деятельность России в зоне ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза,
– добавили NORAD.
Также в сообщении говорится о том, что зона ADIZ расположена за пределами суверенного воздушного пространства и охватывает определенную часть международного пространства. В пределах этой зоны все воздушные суда должны проходить идентификацию в интересах национальной безопасности.
Отмечается, что NORAD имеет многоуровневую систему обороны, в частности спутники, наземные и воздушные радары, авиацию из истребителей для обнаружения и сопровождения самолетов и координации дальнейших действий.
"NORAD остается готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки", – отметили в письме.
Где еще недавно зафиксировали российские самолеты?
16 января, итальянские истребители Eurofighter Typhoon, дислоцированные в Эстонии, поднимались в небо для перехвата российского многоцелевого амфибийного самолета Бе-200.
Напомним, в конце января шведские силы обнаружили и перехватили военную авиацию страны-агрессора над Балтийским морем.
В декабре 2025 года над международными водами Балтийского моря летал разведывательный самолет России. Тогда его "перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили" польские истребители.