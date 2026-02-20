Российские самолеты кружили над Аляской: американское командование отреагировало

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о движении нескольких российских самолетов над Аляской. Речь идет о бомбардировщиках Ту-95, двух истребителях Су-35 и одном самолете радиолокационного обнаружения A-50.

Об этом сообщили 19 февраля на официальном сайте командования.

Смотрите также США не выполняют обещание России: политолог предположил, о чем Трамп и Путин договорились на Аляске

Что известно об инциденте над Аляской?

Американские военные зафиксировали два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и один самолет радиолокационного обнаружения A-50 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.

Для перехвата, идентификации, и сопровождения российских самолетов в течение всего времени их пребывания в зоне противодействия авиации Аляски NORAD привлек два истребителя F-16, два F-35, один самолет радиолокационного обнаружения E-3 и четыре транспортных KC-135.

В то же время командование отметило, что самолеты России в воздушное пространство США или Канады не заходили.

Такая деятельность России в зоне ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза,

– добавили NORAD.

Также в сообщении говорится о том, что зона ADIZ расположена за пределами суверенного воздушного пространства и охватывает определенную часть международного пространства. В пределах этой зоны все воздушные суда должны проходить идентификацию в интересах национальной безопасности.

Отмечается, что NORAD имеет многоуровневую систему обороны, в частности спутники, наземные и воздушные радары, авиацию из истребителей для обнаружения и сопровождения самолетов и координации дальнейших действий.

"NORAD остается готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки", – отметили в письме.

Где еще недавно зафиксировали российские самолеты?