Про це повідомили 19 лютого на офіційному сайті командування.

Що відомо про інцидент над Аляскою?

Американські військові зафіксували два російські бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 та один літак радіолокаційного виявлення A-50 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Для перехоплення, ідентифікації, та супроводу російських літаків протягом усього часу їх перебування у зоні протидії авіації Аляски NORAD залучив два винищувачі F-16, два F-35, один літак радіолокаційного виявлення E-3 та чотири транспортних KC-135.

Водночас командування зауважило, що літаки Росії в повітряний простір США чи Канади не заходили.

Така діяльність Росії в зоні ADIZ на Алясці відбувається регулярно та не розглядається як загроза,

– додали NORAD.

Також у повідомлені ідеться про те, що зона ADIZ розташована за межами суверенного повітряного простору та охоплює визначену частину міжнародного простору. У межах цієї зони усі повітряні судна повинні проходити ідентифікацію в інтересах національної безпеки.

Зазначається, що NORAD має багаторівневу систему оборони, зокрема супутники, наземні й повітряні радари, авіацію з винищувачів для виявлення та супроводу літаків та координації подальших дій.

"NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки", – наголосили у листі.

