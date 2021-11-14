Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, пишут российские СМИ.
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По его словам, Москва и Минск подписали в 2021 контракты на поставку в Беларусь:
- истребителей,
- вертолетов,
- средств ПВО.
В то же время дат поставки он не уточнял.
В этом году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения,
– сказал Шугаев.
Заметим, что ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках вооружений на 1 миллиард долларов. А недавно самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что хочет разместить российские ракетные установки "Искандер" на западе и юге Беларуси, то есть и у границ с Украиной.
Дело в том, что сейчас на вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность пуска у них достигает 300 километров. Лукашенко же "позарез нужны" 500-километровые ракетные установки "Искандер". Он добавил, что Беларусь нуждается в нескольких дивизионах на Западном и южном направлениях. Лукашенко говорит: "пусть стоят".