Про це повідомив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв, пишуть російські ЗМІ.

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За його словами, Москва та Мінськ підписали у 2021 контракти на постачання до Білорусі:

винищувачів,

вертольотів,

засобів ППО.

Водночас дат постачання він не уточнював.

Цього року з Білоруссю було підписано контракти на постачання авіаційної техніки, у тому числі винищувачів та гелікоптерів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення,

– сказав Шугаєв.

Зауважимо, що раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про постачання озброєнь на 1 мільярд доларів. А нещодавно самопроголошений президент Білорусі заявив, що хоче розмістити російські ракетні установки "Іскандер" на заході й півдні Білорусі, тобто і біля кордонів з Україною.

Річ у тім, що зараз на озброєнні у Білорусі є установки "Полонез". Однак максимальна дальність пуску у них сягає 300 кілометрів. Лукашенку ж "конче потрібні" 500-кілометрові ракетні установки "Іскандер". Він додав, що Білорусь потребує кілька дивізіонів на західному та південному напрямках. Лукашенко каже: "хай стоять".