Истребители бюджетных средств: как в Украине будут бороться с псевдоветеранами

Больше никаких непрозрачных схем использования бюджетных денег ветеранскими организациями. Впервые за годы независимости их будут финансировать на проектной основе. Деньги будут выделять не на уставную деятельность, как раньше, а на конкретные проекты. Такие изменения стали последствиями скандала годичной давности.

Тогда украинцев искренне удивили суммы, которые государство направляло на поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов. А это почти 80 миллионов гривен, из которых четверть предусматривались ветеранским общественным объединениям.

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"Почему был спровоцирован в прошлом году скандал? Потому что кто-то кому-то под ковром в ручном режиме решил дать, а кому-то – не дать", – так прокомментировал события годичной давности вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Из-за 78 миллионов государственных гривен, которые быстренько разделили между общественными объединениями инвалидов и ветеранов, вспыхнул скандал. Александра Тарасова знает систему изнутри, ведь тогда возглавляла управление по делам ветеранов при Министерстве соцполитики. На должность пришла из волонтерского движения, но долго не продержалась.

Очень много организаций из того списка, что получали финансирование, – это организации, которые, фактически, просто: руководитель, заместитель руководителя, бухгалтер и все! Нет никакой организации, нет никаких ветеранов. Рога и копыта,

–рассказала экс-руководитель управления по делам ветеранов Минсоцполитики Александра Тарасова.

Из-за скандала стали известны имена тех, кого в народе окрестили псевдоветеранами и истребителями бюджетных средств. Среди них бессменный руководитель общественного совета при Минобороны Виктор Палий и экс-нардеп и коммунист Петр Цыбенко, который возглавлял совет организации ветеранов. Оба ежегодно просили у государства миллионы якобы на патриотические мероприятия.

"Они почти каждую неделю проводят митинги под посольством США в поддержку Сирии, то есть химических атак, и смотря фото с этих митингов, так там те же самые люди, которые на 9 мая ходят с красными флагами и с портретами Сталина", – заверил общественный активист, участник АТО Виталий Кузьменко.

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Запрещенной атрибутики не будет, уверяют руководители ветеранских организаций уже в этом году.

"Атрибуты, которые мы использовали раньше: знамя победы, красный флаг, они запрещены законом о декоммунизации, и поэтому мы их не используем. Георгиевские ленты не используем", – отметил председатель Совета ветеранов Киева Николай Мартынов.

В историческом здании на Липской, 16 расположены две совета ветеранов: Всеукраинский и Киевский. Руководители обеих уверяют: в этом году еще не получили финансирования. Вся работа держится на энтузиазме.

Нам сделали веселую жизнь, мы уменьшили помещения, сократили людей,

– сказал председатель совета Организации ветеранов Украины Виктор Шмаков.

Виктор Шмаков пришел на место Петра Цыбенко. Говорит, что в организации 18 тысяч участников боевых и столько же инвалидов Второй Мировой. И активисты в это не верят. Похожая ситуация и с Киевской городской организацией ветеранов войны, объединяющая участников войн в Корее, Вьетнаме, странах Африки. У председателя Виктора Рисованного железный аргумент: законодательство их деятельность не запрещает, а следовательно, они ничего не нарушают.

"Претензий к нам никогда не предъявляли, потому что все средства идут по целевому назначению", – заверил председатель Киевской городской организации ветеранов войны Виктор Рисованный.

Кстати, организация расположена на Крещатике, а помещение, как и остальные ветеранские, содержится за средства налогоплательщиков. Парадокс в том, что действительно действенные организации денег на свое содержание у государства не просят, – говорит заместитель министра социальной политики Наталья Федорович. Претензии общественных активистов считает обоснованными.

Даже беглая проверка представленных документов на финансирование свидетельствовала о том, что существуют серьезные попытки злоупотреблять средствами,

– утверждает заместитель министра социальной политики Наталья Федорович.

Чтобы злоупотреблений не было, деньги ветеранским организациям с этого года обещали выделять на конкретные проекты, а не на уставную деятельность, как раньше. Не успели активисты порадоваться изменениям, как узнали: из-за жалоб этих самых организаций на то, что им отказывают в финансировании, порядок проведения конкурсов решили доработать. Об этом в Фейсбуке сообщил советник министра социальной политики Алексей Липириди. Он же – председатель Всеукраинского центра помощи участникам АТО, к которому у коллег из регионов много вопросов.

Когда эта организация в Киеве начинает "рубить капусту", мы об этом узнаем уже по факту проведения тендеров и говорим: Алексей Липириди, а что это есть? Почему за тот промежуток времени, когда ты помогал войне, ты смог получить такие машины. Купить,

– отметил руководитель Центра помощи участникам АТО Полтавщины Валерий Довженко.

От комментариев Липириди отказывается. А так называемые "доработки" порядка проведения конкурсов активисты воспринимают лишь как попытку вернуть старую систему.