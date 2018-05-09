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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Винищувачі бюджетних коштів: як в Україні боротимуться з псевдоветеранами

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Більше жодних непрозорих схем використання бюджетних грошей ветеранськими організаціями. Вперше за роки незалежності їх фінансуватимуть на проектній основі. Гроші виділятимуть не на статутну діяльність, як раніше, а на конретні проекти. Такі зміни стали наслідками скандалу річної давнини.

Тоді українців щиро здивували суми, які держава спрямовувала на підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів. А це майже 80 мільйонів гривень, з яких чверть передбачалась ветеранським громадським об'єднанням. 

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"Чому був спровокований в минулому році скандал? Бо хтось комусь під килимом в ручному режимі вирішив дати, а комусь – не дати", – так прокоментував події річної давнини віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Через 78 мільйонів державних гривень, які швиденько розділили між громадськими об'єднаннями інвалідів та ветеранів, спалахнув скандал. Олександра Тарасова знає систему зсередини, адже тоді очолювала управління у справах ветеранів при Міністерстві соцполітики. На посаду прийшла з волонтерського руху, але довго не протрималася. 

Дуже багато організацій з того списку, що отримували фінансування, – це організації, які, фактично, просто: керівник, заступник керівника, бухгалтер і все! Немає ніякої організації, немає ніяких ветеранів. Рога і копита,
– розповіла екс-керівник управління у справах ветеранів Мінсоцполітики Олександра Тарасова.

Через скандал стали відомі імена тих, кого у народі охрестили псевдоветеранами і винищувачами бюджетних коштів. Серед них незмінний керівник громадської ради при Міноборони Віктор Палій та екс-нардеп і комуніст Петро Цибенко, який очолював раду організації ветеранів. Обидва щороку просили у держави мільйони начебто на патріотичні заходи.

"Вони майже кожен тиждень проводять мітинги під посольством США в підтримку Сирії, тобто хімічних атак, і дивлячись фото з цих мітингів, так там ті ж самі люди, які на 9 травня ходять з червоними прапорами і з портретами Сталіна", – запевнив громадський активіст, учасник АТО Віталій Кузьменко.

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Забороненої атрибутики не буде, запевняють очільники ветеранських організацій вже цього року. 

"Атрибути, які ми використовували раніше: прапор перемоги, червоний прапор, вони заборонені законом про декомунізацію, і тому ми не використовуємо їх. Георгіївські стрічки не використовуємо", – зазначив голова Ради ветеранів Києва Микола Мартинов.

В історичній будівлі на Липській, 16 розташовані дві ради ветеранів: Всеукраїнська і київська. Очільники обох запевняють: цього року ще не отримали фінансування. Уся робота тримається на ентузіазмі. 

Нам зробили веселе життя, ми зменшили приміщення, скоротили людей,
– сказав голова ради Організації ветеранів України Віктор Шмаков.

Віктор Шмаков прийшов на місце Петра Цибенка. Каже, що в організації 18 тисяч учасників бойових і стільки ж інвалідів Другої Світової. Та активісти в це не вірять. Схожа ситуація і з Київською міською організацією ветеранів війни, яка об'єднує учасників війн у Кореї, В'єтнамі, країнах Африки. У голови Віктора Мальованого залізний аргумент: законодавство їх діяльність не забороняє, а отже, вони нічого не порушують. 

"Претензій до нас ніколи не висували, тому що всі кошти йдуть за цільовим призначенням", – запевнив голова Київської міської організації ветеранів війни Віктор Мальований.

До речі, розташована організація на Хрещатику, а приміщення, як і решта ветеранських, утримується за кошти платників податків. Парадокс у тому, що дійсно дієві організації грошей на своє утримання у держави не просять, – каже заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович. Претензії громадських активістів вважає обгрунтованими. 

Навіть побіжна перевірка поданих документів на фінансування свідчила про те, що існують серйозні спроби зловживати коштами,
– ствредила заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович.

Щоб зловживань не було, гроші ветеранським організаціям з цього року обіцяли виділяти на конкретні проекти, а не на статутну дільність, як раніше. Не встигли активісти порадіти змінам, як дізналися: через скарги цих самих організацій на те, що їм відмовляють у фінансуванні, порядок проведення конкурсів вирішили допрацювати. Про це у Фейсбуці повідомив радник мміністмііністра соціальної політики Олексій Ліпіріді. Він же – голова Всеукраїнського центру допомоги учасникам АТО, до якого у колег із регіонів багато запитань.

Коли ця організація в Києві починає "рубати капусту", ми про це дізнаємося вже по факту проведення тендерів і кажемо: Олексій Ліпріді, а що це є? Чому за той проміжок часу, коли ти допомагав війні, ти зміг отримати такі машини. Купити,
– зазначив керівник Центру допомоги учасникам АТО Полтавщини Валерій Довженко.

Від коментарів Ліпіріді відмовляється. А так зване "допрацювання" порядку проведення конкурсів активісти сприймають лише як спробу повернути стару систему. 

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші АТО Міністерство соціальної політики
Джерело: 24 Канал
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