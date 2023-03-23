Маневры России на Курильских островах: о чем Шойгу сигнализировал Японии

Сергей Шойгу сигнализировал Японии, что она не должна использовать текущую военную уязвимость России на Курильских островах. К тому же он внушал Китаю, что страна-террористка остается достойным военным партнером.

Недавно Шойгу заявил, что на острове Парамушир, оккупированном Россией на японских Курильских островах, развернули батарею береговых ракетных систем обороны "Бастион". Об этом пишут в американском Институте изучения войны.

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Что Шойгу сигнализировал Японии и Китаю

Аналитики считают, что заявление министра обороны России об установлении "Бастиона", вероятно, было предупредительным сигналом премьер-министру Японии Фумио Кисиди о том, что он слишком ангажирован поддержкой Украины.

Вероятно, Шойгу сигнализировал Японии, что она не должна использовать текущую военную уязвимость России на Курильских островах, и Китаю, что Россия остается достойным военным партнером,

– отметили в ISW.

В Институте отметили, что российский восточный военный округ сильно деградировал. К тому же заявление Шойгу также, вероятно, было сигналом президенту Китая Си Цзиньпину о том, что Россия поддерживает цели безопасности Китая в Восточной Азии и остается "жизнеспособным военным партнером, несмотря на ужасный ущерб, который Украина нанесла российской армии".

Для чего Россия развернула "Бастион"

Ранее Сергей Шойгу заявил, что этот шаг частично является ответом на якобы усилия США сдерживать Россию и Китай. Так, он отметил, что для сдерживания этих государств Соединенные Штаты:

значительно наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

укрепляют свои политические и военные связи со своими союзниками,

продолжают создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе.

По мнению министра обороны России, система "Бастион" укрепит безопасность России вокруг цепи Курильских островов.