Угроза для Славянска и Краматорска: в ISW рассказали об опасности в случае оккупации Бахмута

Накануне Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты захватят Бахмут, то под угрозой окажутся Краматорск и Славянск. На эти слова уже отреагировали аналитики ISW.

Зеленский отметил, что в этом случае также под угрозой будут другие критические населенные пункты Донецкой области. Однако в американском Институте изучения войны считают, что тогда же россияне также могут продвинуться к западу от города.

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Что говорят в ISW об угрозе для Славянска и Краматорска

По мнению аналитиков, российским силам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта, и, вероятно, это скоро завершится после захвата Бахмута.

Так, после захвата Бахмута российским войскам придется выбирать между двумя разногласными направлениями продвижения. Оккупанты могут попытаться продвинуться на запад вдоль трассы Т0504 в направлении Константиновки (приблизительно 20 километров от Бахмута) или к северо-западу вдоль трассы E40 в направлении Славянска – Краматорска (примерно 40 километров северо-западнее Бахмута).

Эти два потенциальных направления продвижения не являются взаимной поддержкой, и деградированным российским войскам, вероятно, придется отдавать предпочтение преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. Хотя российские командиры неоднократно растягивали свои силы по нескольким направлениям продвижения на протяжении всего вторжения,

– подчеркнули аналитики.

В ISW отметили, что украинские защитники также мощно укрепили оба этих маршрута, которые обеспечены многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинский тыл. Поэтому любая попытка России продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет очень дорогой для них.

Почему россиянам так важен Бахмут

Недавно военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что для россиян захват Бахмута это, в первую очередь, политическая цель, а уже потом военная.

По словам эксперта, сейчас продолжаются бои по окружению уже не столь большой интенсивности, как раньше. Россияне не в состоянии окружить везде город, поэтому пытаются "выдавить" наших военнослужащих волной за волной, продвигаясь на небольшое расстояние. Но стараются это делать постоянно.