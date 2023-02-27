Это шокировало Путина: в ISW объяснили, как "сво" превратилось для России в длительную и мучительную войну
Источник:ISW
Перед началом и в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин полагался на небольшое количество военных мощностей и молниеносный захват нашего государства. Однако впоследствии ему все же пришлось проводить набор добровольцев, а потом еще и частичную мобилизацию. Западные аналитики ответили на вопрос "а что же произошло".
Как констатировали эксперты, еще с мая 2022 года кремлевский диктатор проводит безрезультатные отборы во "вторую армию мира" из людей, желающих погибнуть в Украине добровольно. Кроме того, в сентябре ему пришлось начать частичную мобилизацию, ведь дела на фронте были очень плохи.
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Поражения России и неудачные попытки набрать добровольцев
Собственно, недостаток живой силы стал ощутим для командования вражеского войска уже на третий месяц великой войны. Тогда и прекратилось наступление захватчиков на Харьков и на линии Изюм-Славянск – хватило у россиян летом 2022 сил только для несущественных продвижений на Северодонецко-Лисичанском направлении.
Неспособность российских войск продолжать наступление как на Северодонецк-Лисичанск, так и на Славянск отражала серьезные ограничения российской боевой мощи. Российские ветеранские сообщества, по-видимому, пришли к такому же выводу и призвали Путина и минобороны России немедленно объявить частичную мобилизацию,
– написали в ISW.
Кроме того, там констатировали, что Путин тогда проигнорировал эту просьбу – вероятно, потому, что она, по его мнению, могла бы вызвать недовольство в обществе – однако позволил более активно вербовать на фронт добровольцев.Обратите внимание! Как отмечают аналитики, ультранационалистические группы России после разгрома второй армии мира весной 2022 года начали критиковать Путин и минобороны за отсутствие решимости. В частности, речь идет о таких организациях как оперативная группа "Русич" и Российское имперское движение. Кстати, именно они, вероятно, вербовали военных-резервистов и всех "неравнодушных" для проведения операций.
Интересно, что не только ультранационалисты России пытались создавать добровольческие батальоны, но и в свое время это делало минобороны враждебного государства. Собственно, Шойгу активно привлекал добровольцев в ряды подразделения БАРС, однако не сказать, что это имело какой-то потрясающий успех.
Поворотной точкой стало контрнаступление
По мнению специалистов из Института изучения войны, именно освобождение украинской армией оккупированных территорий Харьковщины в первые недели сентября 2022 дали четко понять Путину, что "специальная военная операция" идет совсем не по плану для России.
Масштабное контрнаступление ВСУ в Харьковской области с 6 по 11 сентября, вероятно, шокировало Путина. Он понял, что ему нужно было отдать приказ о мобилизации,
– подчеркнули эксперты.
Через некоторое время диктатору пришлось понять, что привлечение россиян к службе в армии насильственными методами ни к чему хорошему привести не может. Потому и он разрешил ЧВК "Вагнера", которую контролирует Евгений Пригожин, расширяться. Делали они это, вербуя в свои ряды заключенных.
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Все планы провалились: Россия только теряет своих военных
Однако, как бы не старался Путин, – привлекая к войне добровольцев, объявляя мобилизацию и развязывая руки вагнеровцам, – все равно за более чем через год после начала полномасштабного вторжения никакого положительного результата от таких действий он не получил.
- Россия только каждый день теряет своих солдат. По состоянию на 26 февраля было известно, что на концерт к Кобзону отправилось 148 130 человек. Только за минувшие сутки – 660 оккупантов.
- Следует сказать, что уже с августа самой горячей точкой на поле боя остается Бахмут. Путин каждый день теряет на этом направлении по 500 своих солдат, по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова.
- Кроме того, в оккупированную Горловку в Донецкой области россияне вынуждены свозить сотни тел вагнеровцев и русских военных. Как сообщили в Генштабе, морги этого населенного пункта переполнены до отказа.
Потери врага за год широкомасштабной войны / Картинка 24 Канала (данные по состоянию на 24.02.23)