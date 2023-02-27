Это шокировало Путина: в ISW объяснили, как "сво" превратилось для России в длительную и мучительную войну

Перед началом и в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин полагался на небольшое количество военных мощностей и молниеносный захват нашего государства. Однако впоследствии ему все же пришлось проводить набор добровольцев, а потом еще и частичную мобилизацию. Западные аналитики ответили на вопрос "а что же произошло".

Как констатировали эксперты, еще с мая 2022 года кремлевский диктатор проводит безрезультатные отборы во "вторую армию мира" из людей, желающих погибнуть в Украине добровольно. Кроме того, в сентябре ему пришлось начать частичную мобилизацию, ведь дела на фронте были очень плохи.

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Поражения России и неудачные попытки набрать добровольцев

Собственно, недостаток живой силы стал ощутим для командования вражеского войска уже на третий месяц великой войны. Тогда и прекратилось наступление захватчиков на Харьков и на линии Изюм-Славянск – хватило у россиян летом 2022 сил только для несущественных продвижений на Северодонецко-Лисичанском направлении.

Неспособность российских войск продолжать наступление как на Северодонецк-Лисичанск, так и на Славянск отражала серьезные ограничения российской боевой мощи. Российские ветеранские сообщества, по-видимому, пришли к такому же выводу и призвали Путина и минобороны России немедленно объявить частичную мобилизацию,

– написали в ISW.

Кроме того, там констатировали, что Путин тогда проигнорировал эту просьбу – вероятно, потому, что она, по его мнению, могла бы вызвать недовольство в обществе – однако позволил более активно вербовать на фронт добровольцев.

Как отмечают аналитики, ультранационалистические группы России после разгрома второй армии мира весной 2022 года начали критиковать Путин и минобороны за отсутствие решимости. В частности, речь идет о таких организациях как оперативная группа "Русич" и Российское имперское движение. Кстати, именно они, вероятно, вербовали военных-резервистов и всех "неравнодушных" для проведения операций.

Интересно, что не только ультранационалисты России пытались создавать добровольческие батальоны, но и в свое время это делало минобороны враждебного государства. Собственно, Шойгу активно привлекал добровольцев в ряды подразделения БАРС, однако не сказать, что это имело какой-то потрясающий успех.

Поворотной точкой стало контрнаступление

По мнению специалистов из Института изучения войны, именно освобождение украинской армией оккупированных территорий Харьковщины в первые недели сентября 2022 дали четко понять Путину, что "специальная военная операция" идет совсем не по плану для России.

Масштабное контрнаступление ВСУ в Харьковской области с 6 по 11 сентября, вероятно, шокировало Путина. Он понял, что ему нужно было отдать приказ о мобилизации,

– подчеркнули эксперты.

Через некоторое время диктатору пришлось понять, что привлечение россиян к службе в армии насильственными методами ни к чему хорошему привести не может. Потому и он разрешил ЧВК "Вагнера", которую контролирует Евгений Пригожин, расширяться. Делали они это, вербуя в свои ряды заключенных.

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Все планы провалились: Россия только теряет своих военных

Однако, как бы не старался Путин, – привлекая к войне добровольцев, объявляя мобилизацию и развязывая руки вагнеровцам, – все равно за более чем через год после начала полномасштабного вторжения никакого положительного результата от таких действий он не получил.

Россия только каждый день теряет своих солдат. По состоянию на 26 февраля было известно, что на концерт к Кобзону отправилось 148 130 человек. Только за минувшие сутки – 660 оккупантов.

Следует сказать, что уже с августа самой горячей точкой на поле боя остается Бахмут. Путин каждый день теряет на этом направлении по 500 своих солдат, по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

Кроме того, в оккупированную Горловку в Донецкой области россияне вынуждены свозить сотни тел вагнеровцев и русских военных. Как сообщили в Генштабе, морги этого населенного пункта переполнены до отказа.



Потери врага за год широкомасштабной войны / Картинка 24 Канала (данные по состоянию на 24.02.23)