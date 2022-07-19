ЕРАМ перезапускает образовательные программы для опытных специалистов

EPAM SCHOOL of Digital Engineering предлагает модульный подход к более глубокому изучению отдельных дисциплин в программе Master's Program. Это позволит разным группам учиться параллельно, специализируясь на интересном для себя направлении. В этом году среди партнеров программы 7 украинских вузов – лидеров технологического направления. Само обучение начнется в сентябре 2022 года в онлайн-режиме.

Программа по инженерии программного обеспечения, которую в 2019 году компания ЕРАМ начала вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", стала успешным стартапом. Она заполнила свободную нишу на образовательном рынке, где не хватало качественных программ для подготовки Middle и Senior специалистов. Среди лекторов курса – ученые, инженеры с мировым именем, среди студентов – IТ-специалисты из других стран.

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Возможности новых образовательных программ

Вице-президент, глава EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк отметил, что на фоне полномасштабной войны развитие профессионалов стало еще более актуальным. Обучающий контент программы обновили, опираясь на отзывы студентов.

Несмотря на войну, мы продолжаем обучать, ведь сейчас потребность в развитии профессионалов стала еще более актуальной. За эти два года произошло много изменений – в мире, в индустрии. И, соответственно, изменилась программа. Мы приняли во внимание отзывы наших студентов и обновили учебный контент. В некоторых направлениях изменения достигли 70%. Но неизменным остается фокус на практических навыках и опыте, которыми делятся эксперты-практики ЕРАМ,

– подчеркнул Антонюк.

Работа над усовершенствованиями продолжалась почти полгода. К трансформации программы присоединилось около ста специалистов ЕРАМ со всего мира. Теперь будущие слушатели смогут остановиться на одном из перечисленных направлений, углубить свои знания и пройти стажировку в компании:

Расширился список образовательных партнеров. Сегодня модули Master's Program от EPAM SCHOOL of Digital Engineering включены в академические программы семи украинских вузов:

НУ "Львовская политехника",

НТУ "Харьковский политехнический институт",

НАУ "Харьковский авиационный институт",

ХНУРЭ,

Киевский национальный университет имени Шевченко,

Национальный университет "Киево-Могилянская академия",

Государственный университет телекоммуникаций.

По желанию участники Master's Program, кроме сертификата ЕРАМ, могут получить степень магистра инженерии программного обеспечения в одном из указанных учебных заведений.

Как стать участником новой программы

Среди преимуществ Master's Program в рамках EPAM SCHOOL of Digital Engineering – удобство в работе с модулями, концентрированный максимум знаний, фокус на опыте продакшн и конкретных запросах аудитории, а также интеграция с лучшими мировыми образовательными практиками. Большинство материалов размещено на интерактивной платформе, а работа в группах проходит на интерактивных воркшопах.

Студенты будут учиться в онлайн формате, так что к обучению смогут присоединиться и те украинцы, которые вынужденно покинули страну из-за опасности. Учеба стартует в сентябре 2022 года и будет продолжаться в зависимости от направления от 6 до 9 месяцев.

Требования к тем, кто может присоединиться к программе, не изменились.

3+ лет в IТ (Middle или Senior инженер);

В2+ английский; базовые знания по бизнесу;

Лидерские способности.

Ознакомиться с условиями и зарегистрироваться на программу можно до конца августа 2022 по ссылке.