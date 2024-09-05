Делают войну цифровой, – "Тиходот" об интеграции ИТ с Силами обороны

Программное обеспечение ВСУ с каждым днем совершенствуется и обновляется. ИТ помогает украинским военным вести современную войну и делать ее цифровой.

Об этом 24 Каналу рассказал автор и руководитель проекта "ОЧИ", советник командующего Сухопутных войск Александр Дмитриев "Тиходот", отметив, что новейшие технологии помогают ВСУ обмениваться информацией и управлять войсками. Партеры нашей страны могут перенять опыт для своих стандартов.

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Интеграция ИТ с Силами обороны

Автор и руководитель проекта рассказал, что сейчас с помощью ИТ происходит облегчение работы ВСУ. Украинские военные пользуются системой "Крапива", то есть электронной картой, системой "Колокол", которая позволяет управлять войсками. Кроме этого, есть системы терминал и "Глаза". Последняя предоставляет украинским войскам новые возможности.

Также украинские военные имеют свои экосистемы информационно-коммуникационных систем, с помощью которых они обмениваются данными, планируют и осуществляют военные действия.

Благодаря стабильности и согласованности этих действий мы имеем большое преимущество, многие системы интегрируются. Есть те, которые делают войну цифровой. Война уже частично перешла в ИТ-системы,

– подчеркнул "Тиходот".

Кроме этого, там, где накапливается много информации, нужно делать ИТ-фортификацию, то есть кибербезопасность, где нужно усиливать средства защиты информации и осуществлять кибергигиену для военных.

Нельзя публиковать ту информацию в телеграмм-каналы, или предоставлять ее в открытый доступ, которую потом враг будет использовать против нас,

– отметил автор и руководитель проекта.

По словам "Тиходота", система "Крапива" является полностью волонтерским продуктом организации "Армия SOS". Проект "ОЧИ" также не был инициативой коммерчески проекта, его воплощает команда на волонтерских началах.

Наша команда работает исключительно за свой счет, не используя бюджет Украины или ресурсов, которые предоставляют нашей стране партнеры,

– отметил автор и руководитель проекта.

Сейчас все страны-партнеры Украины следят за развитием технологий в нашем государстве. Большинство из них понимают, что все новейшие технологии нужно проверять именно на войне для оценки их способности.

Я уверен, что проект "ОЧИ" – это новый протокол для обновленных стандартов НАТО, которые будут приняты. Уже сейчас ведутся переговоры со специалистами, где наш опыт будет менять наших партнеров,

– добавил автор и руководитель проекта.