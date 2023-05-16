IT-сектор был единственным, которому удалось увеличить экспорт в течение полномасштабного вторжения, согласно данным от IT Ukraine Association за 2022 год.

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Рост IT-отрасли в условиях войны подает надежду, но следует понимать, что эти показатели могли бы быть и выше определенных условий. В самом деле, если подробнее заглянуть в статистику, то можно увидеть несколько иную картину IT-отрасли.

Статистические данные IT поступлений в рынок

Данные НБУ свидетельствуют об обеспечении IT-сферой 7,34 миллиардов долларов валютных поступлений в Украину с начала 2022 года. Экспорт увеличился на 400 миллионов долларов, или на 5,8% по сравнению с 2021 годом. Учитывая, что показатели многих других экспортно ориентированных отраслей состоят только из отрицательных цифр, это удовлетворительный результат. Кроме того, количество IT-специалистов в Украине впервые в истории превысило 300 тысяч.

Однако, чтобы рационально оценить всю информацию, мы видим, что экспорт компьютерных услуг увеличивался в среднем на 26,8% в год с 2015 по 2021 год. Следовательно, наблюдается значительное снижение темпов роста IT-индустрии по сравнению с предыдущими периодами.

По пессимистическим прогнозам, существует вероятность того, что в 2023 году IT-индустрия продемонстрирует спад. Хотя некоторые аналитики и прогнозируют рост отрасли. Но следует понимать, что IT-индустрия все еще сталкивается с препятствиями, требующими решения.

Подводные камни IT-сферы

На самом деле, трудно предсказать дальнейшее развитие IT в Украине. По прогнозам, этот год будет чрезвычайно сложным и повлияет не только на IT-индустрию.

Война внесла коррективы в нашу жизнь, мы стали сильнее и устойчивее, чем когда-либо прежде. Научились приспосабливаться к новым обстоятельствам: отключение электроэнергии, частые тревоги, работа в экстремальных условиях, обстрелы – лишь некоторые из вызовов, которые мы научились преодолевать.

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Также, IT-компании принимали и принимают все необходимые меры, чтобы гарантировать бесперебойный рабочий процесс. Но этих мер уже недостаточно и недостаточно просто полагаться на статус-кво. Крайне важно понимать, что могут возникнуть непредсказуемые препятствия, и IТ-индустрия должна быть готова противостоять этим новым вызовам.

Проанализируем, перед какими трудностями встает IТ-рынок сегодня.

1. Сохранение доверия клиентов

Убедить иностранного клиента в том, что следует продолжать работать с украинскими компаниями, является одним из самых больших вызовов. Относительно высокие показатели IТ-индустрии в 2022 году можно объяснить международными контрактами, подписанными до войны. Теперь вопрос состоит в том, будут ли продолжать иностранные компании сотрудничать с украинскими компаниями и трудоустраивать украинских специалистов.

Отрицательные последствия вооруженной агрессии России прогрессивно уменьшают количество иностранных потребителей на внутреннем рынке, а общая тенденция сокращения занятости в мировых IТ-компаниях только усугубляет ситуацию.

Поэтому важно обеспечить работников и офисы всеми необходимыми средствами для качественного предоставления услуг клиентам.

2. Массовые сокращения

Волна увольнений, начавшаяся в конце 2022 года в мировой IТ-индустрии, набирает обороты: за первые три месяца 2023 года без работы осталось 139 тысяч работников. Даже такие гиганты рынка, как Google, Microsoft, Meta, Amazon, Twitter, Apple увольняют своих работников.

Компании будут продолжать оптимизировать свои расходы. К примеру, компания Meta, которая уже уволила 11 000 работников в ноябре 2022 года, намерена уволить еще 10 000 специалистов и закрыть 5 000 дополнительных вакансий до конца 2023 года.

Сокращение в ИТ является следствием стремительного роста численности работников во время пандемии COVID-19, требовавшей диджитализации многих отраслей. Однако оказалось, что мировые технологические лидеры, увеличившие свои доходы и штат в десятки раз благодаря миграции клиентов в онлайн, оказались не готовы к этому процессу. Как следствие, растущий спрос на специалистов привел к перенасыщению рынка. А инфляция, нехватка дохода в экономике и нехватка энергоресурсов усложнили ситуацию в отрасли.

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Как следствие, в IT-компаниях Украины продолжают расширять бенчи, оказывая поддержку временно потерявшим проект. Более того, они активно сохраняют рабочие места и оказывают поддержку для специалистов, отправившихся на службу в Вооруженные Силы Украины. В то же время уже вернувшимся помогают интегрироваться в рабочий процесс.

3. Экономический кризис

В 2022 году мировая экономика столкнулась с серьезными вызовами, взаимно усиливающими друг друга. Пандемия COVID-19, война, начатая Россией, и продовольственные и энергетические кризисы, возникшие в результате полномасштабного вторжения, стали источником снижения экономического роста и повлекли за собой стремительный рост инфляции и усиление долгового давления.

Эти вызовы проверяют на прочность бизнеса независимо от их размера, и, к сожалению, приводят к сокращению продаж и доходов.

Экономический кризис и замедление мировой экономики оказывают значительное влияние на украинский IТ-рынок. Объем предоставляемых нашей страной услуг уменьшается, поскольку предприятия вынуждены приспосабливаться к новым условиям и снижению запроса на их продукцию. Однако кризис является лишь временным явлением и предприятия быстро адаптируются к новым условиям для обеспечения дальнейшего роста.

4. Снижение уровня занятости

По данным Djinni, украинского сайта по поиску работы для IТ-специалистов, количество вакансий за последний год уменьшилось почти вдвое, а количество кандидатов продолжает расти. Это говорит о том, что предложение значительно превышает спрос.

В общем, занятость IТ-персонала сократилась на 13% в 2022 году, причем больше всего пострадали новенькие и те, у кого нет опыта работы.

IТ-помощь армии

В начале полномасштабного вторжения России каждая сфера украинской экономики столкнулась с трудностями, которые необходимо преодолевать. IТ-отрасль была единственной, кому удалось адаптироваться ко всем обстоятельствам и продолжать работать максимально быстро.

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Украинские IТ-компании активно инвестируют в оборону нашей страны, создают фонды, собирают средства для поддержки военных. Это помогает защитить жизнь наших воинов и содействует победе Украины. Также компании тратят большие ресурсы на закупку автомобилей, электронной техники, Starlinks и их дальнейшую поддержку, средства ведения разведки, раций, тепловизоров и другого необходимого оборудования.

Подводя итог, можно сказать, что украинская IТ-индустрия в 2023 году продолжает развиваться, но значительно меньшими темпами, чем до полномасштабного вторжения. Компании продолжают сталкиваться с вызовами:

сохранение доверия иностранных клиентов и обеспечение работников всеми необходимыми ресурсами для эффективной работы в этих условиях;

массовые сокращения в крупных IТ-компаниях, от которых страдает и украинский IТ-рынок. Зарубежные бизнесы сокращают работников на проектах, люди попадают на бенч;

экономический кризис и замедление экономики; уменьшается спрос на услуги;

понижение уровня занятости, предложение превосходит спрос.

Однако компании ведут достойную борьбу с трудностями! Украинская IТ-сфера продолжает работать, поддерживать нашу армию и укреплять нашу экономику. Без сомнения, победа – это самая лучшая инвестиция в будущее Украины.