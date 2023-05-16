ІТ-сектор був єдиним, якому вдалося збільшити експорт протягом повномасштабного вторгнення, згідно з даними від IT Ukraine Association за 2022 рік.

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Ріст ІТ-галузі в умовах війни подає надію, але варто розуміти, що ці показники могли б бути і вищими за певних умов. Насправді, якщо детальніше заглянути у статистику, то можна побачити дещо іншу картину ІТ-галузі.

Статистичні дані ІТ надходжень у ринок

Дані НБУ свідчать про забезпечення ІТ-сферою 7,34 мільярда доларів валютних надходжень в Україну від початку 2022 року. Експорт збільшився на 400 мільйонів доларів, або на 5,8%, порівняно з 2021 роком. Враховуючи, що показники багатьох інших експортно орієнтованих галузей складаються лише з від'ємних цифр, це задовільний результат. Крім того, кількість ІТ-спеціалістів в Україні вперше в історії перевищила 300 тисяч.

Однак, щоб раціонально оцінити всю інформацію, бачимо, що експорт комп'ютерних послуг збільшувався в середньому на 26,8% на рік з 2015 по 2021 рік. Отже, наразі спостерігається значне зниження темпів росту ІТ-індустрії у порівнянні з попередніми періодами.

За песимістичними прогнозами, існує ймовірність того, що у 2023 році ІТ-індустрія продемонструє спад. Хоча деякі аналітики і прогнозують зростання галузі. Але варто розуміти, що ІТ-індустрія все ще стикається з перешкодами, які потребують вирішення.

Підводні камені ІТ-сфери

Насправді важко передбачити подальший розвиток ІТ в Україні. За прогнозами, цей рік буде надзвичайно складним, і вплине не лише на ІТ-індустрію.

Війна внесла корективи у наші життя, ми стали сильнішими та стійкішими, ніж будь-коли раніше. Навчились пристосовуватись до нових обставин: відключення електроенергії, часті тривоги, робота в екстремальних умовах, обстріли – це лише деякі з викликів, які ми навчилися долати.

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Також, ІТ-компанії вживали й вживають усіх необхідних заходів, щоб гарантувати безперебійний робочий процес. Але цих заходів вже недостатньо і недостатньо просто покладатися на статус-кво. Вкрай важливо розуміти, що можуть виникнути непередбачувані перешкоди, і ІТ-індустрія повинна бути готовою протистояти цим новим викликам.

Проаналізуємо, перед якими труднощами постає ІТ-ринок сьогодні.

1. Збереження довіри клієнтів

Переконати іноземного клієнта в тому, що варто продовжувати працювати з українськими компаніями, є одним з найбільших викликів. Відносно високі показники ІТ-індустрії у 2022 році можна пояснити міжнародними контрактами, підписаними до війни. Тепер питання полягає в тому, чи продовжуватимуть іноземні компанії співпрацювати з українськими компаніями та працевлаштовувати українських фахівців.

Негативні наслідки збройної агресії Росії прогресивно зменшують кількість іноземних споживачів на внутрішньому ринку, а загальна тенденція скорочення зайнятості у світових ІТ-компаніях лише погіршує ситуацію.

Тому, важливо забезпечити працівників та офіси всіма необхідними засобами для якісного надання послуг клієнтам.

2. Масові скорочення

Хвиля звільнень, що розпочалася наприкінці 2022 року у світовій ІТ-індустрії, набирає обертів: за перші три місяці 2023 року без роботи залишилось 139 тисяч працівників. Навіть такі гіганти ринку, як Google, Microsoft, Meta, Amazon, Twitter, Apple звільняють своїх працівників.

Компанії продовжуватимуть оптимізовувати свої витрати. Наприклад, компанія Meta, яка вже звільнила 11 000 працівників у листопаді 2022 року, має намір звільнити ще 10 000 спеціалістів та закрити 5 000 додаткових вакансій до кінця 2023 року.

Скорочення в ІТ є наслідком стрімкого росту кількості працівників під час пандемії COVID-19, яка вимагала діджиталізації багатьох галузей. Однак виявилося, що світові технологічні лідери, які збільшили свої прибутки та штат у десятки разів завдяки міграції клієнтів в онлайн, виявилися неготовими до цього процесу. Як наслідок, зростаючий попит на фахівців призвів до перенасичення ринку. А інфляція, брак доходу в економіці та нестача енергоресурсів ускладнили ситуацію в галузі.

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Як наслідок, в IT-компаніях України продовжують розширювати бенчі, надаючи підтримку тим, хто тимчасово втратив проєкт. Щобільше, вони активно зберігають робочі місця та надають підтримку для спеціалістів, які відправилися на службу в Збройні Сили України. Водночас тим, хто уже повернувся, допомагають інтегруватися в робочий процес.

3. Економічна криза

У 2022 році світова економіка стикнулася зі серйозними викликами, які взаємно підсилювали один одного. Пандемія COVID-19, війна, розпочата Росією, та продовольчі та енергетичні кризи, які виникли внаслідок повномасштабного вторгнення, стали джерелом зниження економічного росту і спричинили стрімке зростання інфляції та посилення боргового тиску.

Ці виклики перевіряють на міцність бізнеси незалежно від їх розміру, і, на жаль, призводять до скорочення продажів та прибутків.

Економічна криза та сповільнення світової економіки мають значний вплив на український ІТ-ринок. Обсяг послуг, які надаються нашою країною, зменшується, оскільки підприємства змушені пристосовуватися до нових умов і зниження запиту на їх продукцію. Однак, криза є лише тимчасовим явищем і підприємства швидко адаптуються до нових умов для забезпечення подальшого росту.

4. Зниження рівня зайнятості

За даними Djinni, українського сайту з пошуку роботи для ІТ-фахівців, кількість вакансій за останній рік зменшилася майже вдвічі, а кількість кандидатів продовжує зростати. Це свідчить про те, що пропозиція значно перевищує попит.

Загалом зайнятість ІТ-персоналу скоротилася на 13% у 2022 році, причому найбільше постраждали новачки та ті, хто не має досвіду роботи.

ІТ-допомога армії

На початку повномасштабного вторгнення Росії кожна сфера української економіки стикнулась із труднощами, які необхідно було долати. ІТ-галузь була єдиною, кому вдалось адаптуватись до всіх обставин та продовжувати працювати максимально швидко.

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Українські ІТ-компанії активно інвестують в оборону нашої країни, створюють фонди, збирають кошти для підтримки військових. Це допомагає захистити життя наших воїнів та сприяє перемозі України. Також компанії витрачають великі ресурси на закупку автомобілів, електронної техніки, Starlinks та їх подальшу підтримку, засобів ведення розвідки, рацій, тепловізорів та іншого необхідного обладнання.

Підсумовуючи, можна сказати, що українська ІТ-індустрія у 2023 році продовжує розвиватися, але значно меншими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення. Компанії продовжують стикатися із викликами:

збереження довіри іноземних клієнтів та забезпечення працівників усіма необхідними ресурсами для ефективної роботи за цих умов;

масові скорочення у великих ІТ-компаніях, від яких потерпає й український ІТ-ринок. Закордонні бізнеси скорочують працівників на проєктах, люди потрапляють на бенч;

економічна криза та сповільнення економіки, зменшується попит на послуги;

зниження рівня зайнятості, пропозиція перевищує попит.

Проте компанії ведуть гідну боротьбу з труднощами! Українська ІТ-сфера продовжує працювати, підтримувати нашу армію і зміцнювати нашу економіку. Без сумніву, перемога – це найкраща інвестиція в майбутнє України.