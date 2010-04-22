Помощь ветеранам и цифровизация: как Kharkiv IT Cluster сотрудничает с донорами и государством

Во времена полномасштабного вторжения Украина продолжает укреплять свои позиции как технологический лидер в Центрально-Восточной Европе. В прошлом году Kharkiv IT Cluster вместе с двумя другими украинскими кластерными организациями получил престижный знак качества European Cluster Excellence Initiative Bronze Label – награду за высокий уровень управления кластерными структурами. Это признание было вручено в рамках инициативы EU4Digital, которая поддерживает цифровую трансформацию и развитие инновационных экосистем в странах Восточного партнерства. Награда свидетельствует об эффективной работе кластеров, их высоком уровне взаимодействия и соответствии европейским стандартам, а также подчеркивает их потенциал для дальнейшего роста.

Победителей объявили на EU4Digital ICT Innovation Forum, который состоялся 9 октября 2024 года в Молдове. Событие собрало ключевых представителей инновационной экосистемы региона – чиновников, кластерные организации, международных доноров и экспертов отрасли. Главное внимание было сосредоточено на усилении роли кластеров в сфере цифровых инноваций, обсуждении вызовов и определении стратегических направлений их дальнейшего развития.

В современных условиях международная поддержка и эффективное взаимодействие с государственными институтами являются ключевыми факторами развития ІТ-сектора в Украине. Kharkiv IT Cluster активно работает над привлечением грантового финансирования, расширением партнерств и укреплением экосистемы, которая поддерживает технологический бизнес даже во времена кризисов.

Однако грантовые программы, особенно европейские, часто сопровождаются сложной бюрократической процедурой и долгими сроками согласования. В то же время локальные инициативы требуют быстрого реагирования и высокой гибкости.

24 Канал поговорил с исполнительным директором Kharkiv IT Cluster Ольгой Шаповал об опыте во взаимодействии с донорами, правительственными структурами и бизнес-сообществом, а также о достижениях, которые помогают расширять возможности для ІТ-компаний и талантов Украины.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василия Голосного для 24 Канала

Сотрудничество с государством и вызовы

Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями сталкивался кластер в донорских вопросах и направлении грантов и как их решали? Есть ли сотрудничество с государством в этом направлении?

Мы искренне благодарны международным донорам (USAID, GIZ, ПРООН, Европейская Комиссия и другим) за доверие, которое позволяет нам масштабировать инициативы и достигать ощутимых результатов для развития технологического бизнеса в Украине. Важно помнить, что эти средства – это взносы налогоплательщиков других стран, поэтому мы чувствуем особую ответственность за прозрачность и эффективность их использования.

При этом Kharkiv IT Cluster изначально не строил свои проекты исключительно на грантовых средствах, ведь членские и партнерские взносы всегда были надежным фундаментом для запуска и реализации многих образовательных и бизнес-инициатив. Такой баланс дает нам необходимую гибкость в принятии решений и устойчивость в любых условиях.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василия Голосного для 24 Канала

Однако работа с грантовыми программами, особенно европейскими, часто сопровождается длительными процедурами согласования, а в некоторых локальных фондах – слишком короткими сроками на подготовку и реализацию проектов. Нам удалось преодолеть эти вызовы путем создания проектно-грантового офиса и налаживания прозрачного менеджмента. Это помогло закрепить нашу репутацию как надежного партнера и способствовало развитию всей ІТ-экосистемы.

Мы не получаем прямых средств из государственного бюджета, но активно привлекаем Минцифры, МОН, Минветеранов, Минобороны, Минэкономики и местные органы власти как стейкхолдеров и экспертов в наших инициативах. Такое сотрудничество помогает развивать благоприятную среду для ІТ-бизнеса, улучшать образовательные программы, а также поддерживать ветеранов и регионы, которые больше всего пострадали в результате войны. Это еще раз доказывает, что даже без бюджетного финансирования государство может быть надежным партнером в стратегических направлениях.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василия Голосного для 24 Канала

Какие основные вызовы и препятствия сейчас стоят перед кластером в вопросах грантов? Какие положительные достижения?

Главный вызов при работе с европейскими программами заключается в длинном цикле согласования (до года – от объявления конкурса до старта), тогда как в локальных представительствах международных фондов сроки подачи и реализации проектов могут быть слишком короткими (от нескольких месяцев до года). Это требует от нас четкого планирования, эффективного проектного менеджмента и способности быстро адаптироваться.

Однако именно грантовые средства в сочетании с членскими взносами и экспертизой ОС "Харьковский ІТ Кластер" позволили:

масштабировать образовательное направление : за 10 лет работы реализовано более 40 образовательных инициатив, а сеть партнерств охватывает 213 образовательных учреждений;

: за 10 лет работы реализовано более 40 образовательных инициатив, а сеть партнерств охватывает 213 образовательных учреждений; поддержать бизнес в кризисных условиях : проект IT Cluster in the Cloud (USAID) помог 300+ ІТ-компаниям удержать команды и сохранить экспортную деятельность во время войны;

: проект (USAID) помог 300+ ІТ-компаниям удержать команды и сохранить экспортную деятельность во время войны; расширить международное сотрудничество: благодаря статусу контактной точки Enterprise Europe Network , сервису Ukraine-Ready4EU , а также координации европейского проекта ITBridge участники получают новые рынки сбыта, инвестиции и партнеров во всем мире;

благодаря статусу контактной точки , сервису , а также координации европейского проекта участники получают новые рынки сбыта, инвестиции и партнеров во всем мире; способствовать привлечению фондов от Европейской Комиссии: основательный опыт в грантовом менеджменте и хорошая репутация усиливают шансы на успешное участие в европейских конкурсах с большим бюджетом.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василия Голосного для 24 Канала

Такие достижения демонстрируют, что мы не просто привлекаем дополнительные ресурсы, но и гарантируем длительный эффект: развиваем ІТ-сектор, поддерживаем инновации в малом и среднем бизнесе и способствуем решению общественно важных задач.

Взаимодействие с участниками

Как кластер помогает своим участникам – в каких направлениях и в каких специалистах у них возникает потребность?

Kharkiv IT Cluster развивает целостную экосистему, где компании получают доступ к разноплановым сервисам и проектам, которые помогают им расти и расширять деятельность.

Среди основных направлений деятельности такие:

развитие бизнеса и экспортного потенциала: участие в программах EEN (Enterprise Europe Network) , Ukraine-Ready4EU , ITBridge и сотрудничество с европейскими ІТ-кластерами (например Transilvania IT Cluster, Digital Cluster of Catalonia) открывают путь к новым рынкам сбыта и партнерствам.

участие в программах , , и сотрудничество с европейскими ІТ-кластерами (например Transilvania IT Cluster, Digital Cluster of Catalonia) открывают путь к новым рынкам сбыта и партнерствам. образование и подготовка талантов : благодаря развитой сети образовательных партнерств – 213 образовательных партнеров – мы повышаем качество образовательных программ, предоставляем компаниям прямой доступ к университетам, активно привлекаем таланты в ІТ-отрасль и системно улучшаем качество технологического образования.

: благодаря развитой сети образовательных партнерств – 213 образовательных партнеров – мы повышаем качество образовательных программ, предоставляем компаниям прямой доступ к университетам, активно привлекаем таланты в ІТ-отрасль и системно улучшаем качество технологического образования. юридическая поддержка и адвокация : консультируем по всем вопросам ведения ІТ-бизнеса в Украине и за рубежом, налоговым вопросам, бронированию, командировкам, а также взаимодействуем с органами власти, в сотрудничестве с другими ассоциациями и кластерами для улучшения условий ведения бизнеса.

: консультируем по всем вопросам ведения ІТ-бизнеса в Украине и за рубежом, налоговым вопросам, бронированию, командировкам, а также взаимодействуем с органами власти, в сотрудничестве с другими ассоциациями и кластерами для улучшения условий ведения бизнеса. нетворкинг и профессиональные клубы : 11 внутренних профессиональных клубов Kharkiv IT Cluster позволяют специалистам делиться опытом, обсуждать общие вызовы и генерировать новые идеи.

: 11 внутренних профессиональных клубов Kharkiv IT Cluster позволяют специалистам делиться опытом, обсуждать общие вызовы и генерировать новые идеи. социальные инициативы: благотворительный фонд IT4Life обеспечивает прозрачные механизмы помощи ветеранам, внутренне перемещенным лицам и восстановлению пострадавших регионов.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василия Голосного для 24 Канала

В последнее время растет потребность в специалистах для hardware-направления: специалистах по сенсорному фьюжну, автономных систем, БПЛА и робототехники. Востребованы инженеры, которые умеют сочетать машинное обучение, обработку данных в реальном времени и математическое моделирование. Именно поэтому мы разрабатываем новые образовательные программы и привлекаем компании к совместным мероприятиям, чтобы сформировать достаточный кадровый резерв.

Обеспечена ли потребность кластера в цифровых инструментах? Есть ли доступ к нужным инструментам, например платные версии ИИ, программного обеспечения? Есть ли программы, в которых участвует кластер для покрытия финансирования или получения доступа к инструментам?

Мы ценим партнеров, которые уже предоставляют нам льготные или бесплатные решения (например от Canva, Noty.Ai, Zoom), однако остаются сферы, где не хватает специализированного ПО или платформ искусственного интеллекта. В условиях полномасштабной войны в Украине государственный бюджет не может покрыть эти расходы, поэтому мы постоянно ищем альтернативы в рамках грантов и инициатив вроде Eastern Ukraine EDIH, чтобы расширить доступ к более сложным цифровым решениям.

Таким образом, мы помогаем участникам сохранять конкурентоспособность на глобальном рынке, а донорам показываем, что их поддержка используется для укрепления всей ІТ-экосистемы и формирования устойчивых механизмов цифровизации, которые полезны и для бизнеса, и для общества.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василия Голосного для 24 Канала

Какие результаты обработки отчета EU4Digital

Поделитесь, пожалуйста, стал ли актуальным и полезным для кластера отчет EU4Digital по картографированию кластеров Восточного партнерства, анализу и рекомендациям по поддержке?

Отчет EU4Digital рекомендует действенные подходы к развитию кластеров и взаимодействию с государственными институтами, что оказалось особенно ценным для нашей деятельности.

Благодаря этому отчету мы учли:

лучшие европейские практики , которые подсказывают, как усилить конкурентоспособность Kharkiv IT Cluster и его участников;

, которые подсказывают, как усилить конкурентоспособность Kharkiv IT Cluster и его участников; инструменты оценки эффективности , которые помогают нам лучше понимать свое влияние и планировать стратегию на будущее;

, которые помогают нам лучше понимать свое влияние и планировать стратегию на будущее; важность государственного диалога, ведь налаженные отношения с органами власти могут ускорить принятие решений и привлечение дополнительных ресурсов, как только на это будут финансовые возможности.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василия Голосного для 24 Канала

Благодаря использованию этих рекомендаций мы расширяем сеть международных партнерств, делаем наши инициативы более прозрачными и эффективными и, как следствие, укрепляем доверие международных доноров, участников сообщества и общества.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василия Голосного для 24 Канала

Получение Бронзового знака European Cluster Excellence Initiative (ECEI) стало важным признанием высокого уровня управления Kharkiv IT Cluster и его вклада в развитие инновационной экосистемы. Эта награда подтверждает, что кластер соответствует европейским стандартам, эффективно управляет процессами и имеет стратегический потенциал для дальнейшего роста.

Отдельно стоит отметить значение отчета EU4Digital, который содержит детальный анализ кластерных экосистем Восточного партнерства и рекомендации по их поддержке. Использование лучших европейских практик и инструментов оценки эффективности помогло Kharkiv IT Cluster укрепить свою позицию, усилить конкурентоспособность и наладить отношения с государством.

В условиях войны и экономических вызовов кластер демонстрирует, что устойчивость экосистемы обеспечивается благодаря балансированию различных источников финансирования – членских взносов, грантовых средств и партнерских программ. Сотрудничество с государством, хотя и без прямого финансирования, играет ключевую роль в создании благоприятной среды для развития ІТ-бизнеса и образования.

Впереди – новые вызовы и возможности. Дальнейший рост Kharkiv IT Cluster зависит от адаптации к глобальным изменениям, расширения международных связей и внедрения передовых цифровых решений. Это еще раз подтверждает, что эффективный кластерный менеджмент, международное доверие и стратегическое видение являются залогом успеха украинского ІТ-сектора на мировой арене.