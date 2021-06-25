В Италии аномальная жара: температура достигает +45 градусов

Италию охватила аномальная жара. Температура воздуха достигает +40 градусов, а в некоторых регионах на юге – почти 45 градусов.

Жарче всего в Сицилии, Калабрии и Апулии. Пик жары прогнозировали именно на пятницу.

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Почему так жарко

Синоптики говорят, что высокая влажность и пыльное небо создали душные условия на юге. Дело в том, что на этой неделе из Северной Африки пришли теплые потоки воздуха.

Метеоролог Джулио Бетти отметил, что холодная воздушная масса над Западной Европой встречает горячие течения над центральным Средиземноморьем. Субтропический антициклон приносит с собой пустынную пыль.

На север Италии надвигаются грозы

На севере Италии тоже слишком жарко. Однако в некоторых районах ожидают грозы. С субботы ожидают небольшое понижение температуры.

Уже на следующей неделе жара в Италии будет ослабевать. Будет достигать +30 градусов, но потом снова поднимется до +40.

В Украине неделя выдалась тоже жаркой. В некоторых областях было +35 градусов. Правда, на выходные прогнозируют меньшую температуру и дожди.