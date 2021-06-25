Найспекотніше у Сицилії, Калабрії і Апулії. Пік спеки прогнозували саме на п'ятницю.
До речі Вперше за 75 років: спека у Львові побила історичний температурний рекорд
Чому так спекотно
Синоптики кажуть, що висока вологість та запорошене небо створили задушливі умови на Півдні. Річ у тім, що цього тижня з Північної Африки прийшли теплі потоки повітря.
Метеоролог Джуліо Бетті зазначив, що холодна повітряна маса над Західною Європою зустрічає гарячі течії над центральним Середземномор'ям. Субтропічний антициклон приносить з собою пустельний пил.
На Північ Італії сунуть грози
На півночі Італії теж надто спекотно. Однак у деяких районах очікують грози. З суботи очікують невелике зниження температури.
Вже наступного тижня спека в Італії слабшатиме. Сягатиме +30 градусів, але потім знову підніметься до +40.