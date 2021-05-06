В Италии арестовали 28-летнего мужчину, которого подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне российских боевиков. По данным полиции, мужчина воевал на оккупированных территориях Луганщины и получал за это деньги.

Задержанный воевал против Вооруженных сил Украины на стороне оккупантов. В то же время при этом мужчина не был ни гражданином Украины, ни постоянным жителем этой страны.

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В рамках дела задержанного следователи провели необходимые действия, чтобы установить целую систему вербовщиков, которые финансово поддерживали наемников на оккупированных территориях Украины.

В ходе расследования установили, что мужчина (правоохранители сообщили лишь его инициалы – G. R.) с 2016 года был наемником на Донбассе и через соцсети распространял информацию о своей деятельности.

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