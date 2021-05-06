В Италии арестовали наемника боевиков, который воевал на Донбассе
В Италии арестовали 28-летнего мужчину, которого подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне российских боевиков. По данным полиции, мужчина воевал на оккупированных территориях Луганщины и получал за это деньги.
Источник:ANSA.it
Задержанный воевал против Вооруженных сил Украины на стороне оккупантов. В то же время при этом мужчина не был ни гражданином Украины, ни постоянным жителем этой страны.
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В рамках дела задержанного следователи провели необходимые действия, чтобы установить целую систему вербовщиков, которые финансово поддерживали наемников на оккупированных территориях Украины.
В ходе расследования установили, что мужчина (правоохранители сообщили лишь его инициалы – G. R.) с 2016 года был наемником на Донбассе и через соцсети распространял информацию о своей деятельности.
Задержание российских наемников: последние новости
- Весной 2021 года итальянские правоохранители провели операцию Lone Wolf. В процессе им удалось задержать 50-летнего мужчину, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Мужчину подозревают в террористической деятельности.
- 25 апреля в Праге задержали 3 российских наемников, воевавших на стороне оккупантов Донбасса. Под стражу взяли руководителя "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила, члена этого объединения Милоша Уржецкого и православного священника Ивана Гадраву.
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