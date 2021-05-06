В Італії заарештували 28-річного чоловіка, якого підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці російських бойовиків. За даними поліції, чоловік воював на окупованих територіях Луганщини і отримував за це гроші.

Затриманий воював проти Збройних сил України на боці окупантів. Водночас при цьому чоловік не був ні громадянином України, ні постійним жителем цієї країни.

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У межах справи затриманого слідчі провели необхідні дії, щоб встановити цілу систему вербувальників, які фінансово підтримували найманців на окупованих територіях України.

Під час розслідування встановили, що чоловік (правоохоронці повідомили лише його ініціали – G. R.) з 2016 року був найманцем на Донбасі і через соцмережі поширював інформацію про свою діяльність.

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