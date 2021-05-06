В Італії заарештували найманця бойовиків, який воював на Донбасі
В Італії заарештували 28-річного чоловіка, якого підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці російських бойовиків. За даними поліції, чоловік воював на окупованих територіях Луганщини і отримував за це гроші.
Джерело:ANSA.it
Затриманий воював проти Збройних сил України на боці окупантів. Водночас при цьому чоловік не був ні громадянином України, ні постійним жителем цієї країни.
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У межах справи затриманого слідчі провели необхідні дії, щоб встановити цілу систему вербувальників, які фінансово підтримували найманців на окупованих територіях України.
Під час розслідування встановили, що чоловік (правоохоронці повідомили лише його ініціали – G. R.) з 2016 року був найманцем на Донбасі і через соцмережі поширював інформацію про свою діяльність.
Затримання російських найманців: останні новини
- Навесні 2021 року італійські правоохоронці провели операцію Lone Wolf. У процесі їм вдалося затримати 50-річного чоловіка, який воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Чоловіка підозрюють у терористичній діяльності.
- 25 квітня у Празі затримали 3 російських найманців, які воювали на боці окупантів Донбасу. під варту взяли керівника "Об'єднання чехословацьких солдатів у резерві світу" Івана Кратохвіла, члена цього об'єднання Мілоша Уржецького та православного священника Івана Гадраву.
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