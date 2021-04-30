Правоохоронці Італії у межах операції Lone Wolf розшукали та затримали 50-річного чоловіка. Слідство встановило, що раніше він воював на сході України на боці проросійських бойовиків.

Наразі проти 50-річного чоловіка відкрили кримінальне провадження, його звинувачують в терористичній діяльності.

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Деталі затримання сепаратиста

За даними італійських правоохоронців, чоловік вже потрапляв у поле зору поліцейських. Сталося це у 2015 році, коли поліція Італії розслідувала участь італійських громадян – найманців у незаконних збройних формуваннях на сході України. Тоді чоловік уникнув покарання, бо стверджував, що нібито не стріляв в українських бійців.

Однак зараз "викрутитися" не вийшло – поліцейські Італії відкрили проти нього кримінальне провадження. 50-річного чоловіка звинувачують в терористичній діяльності.

Зверніть увагу! На час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже пройшли обшуки.

Деталі розслідування

Розслідування проводить спецпідрозділ Digos, якому вже вдалося відстежити численні банківські трансакції на особистий рахунок підозрюваного, що надходили з "ДНР", а також вилучити матеріали фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства.

Зауважимо, що 25 квітня у Чехії взяли під варту трьох з п'яти російських найманців, які воювали на Донбасі. Їм висунули звинувачення у тероризмі, участі у терористичній групі, фінансуванні та пропаганді тероризму.