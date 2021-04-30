Развернули спецоперацию: в Италии задержали пророссийского боевика, воевавшего на Донбассе
Правоохранители Италии в рамках операции Lone Wolf разыскали и задержали 50-летнего мужчину. Следствие установило, что ранее он воевал на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.
Источник:МВД Украины
Сейчас против 50-летнего мужчины открыли уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности.
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Детали задержания сепаратиста
По данным итальянских правоохранителей, мужчина уже попадал в поле зрения полицейских. Произошло это в 2015 году, когда полиция Италии расследовала участие итальянских граждан – наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда мужчина избежал наказания, потому что утверждал, что якобы не стрелял в украинских бойцов.
Однако сейчас "выкрутиться" не получилось – полицейские Италии открыли против него уголовное производство. 50-летнего мужчину обвиняют в террористической деятельности.
Детали расследования
Расследование проводит спецподразделение Digos, которому уже удалось отследить многочисленные банковские трансакции на личный счет подозреваемого, поступавших из "ДНР", а также изъять материалы фото, видео и другие документы, которые подтверждают подозрение следствия.
Отметим, что 25 апреля в Чехии взяли под стражу трех из пяти российских наемников, воевавших на Донбассе. Им предъявили обвинения в терроризме, участии в террористической группе, финансировании и пропаганде терроризма.
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