В Италии арестовали недвижимость владельца "Северстали" Мордашова стоимостью 105 миллионов евро

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость стоимостью около 105 миллионов евро, принадлежащую владельцу "Северстали" Алексею Мордашову.

Об этом сообщает российское издание "Новая Газета" со ссылкой на РИА Новости. Отмечается, что Мордашов попал в список санкций ЕС в связи с боевыми действиями в Украине.

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В российском издании уточнили, что арестованная недвижимость является жилым комплексом в городе Олия на Сардинии.

Алексей Мордашов – совладелец, председатель совета директоров ПАО "Северсталь". По результатам 2018 года журнал Forbes оценил состояние предпринимателя в 20,5 млрд долларов. Мордашов занял четвертое место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

В начале марта Фингвардия арестовала яхту Мордашова "Леди М". Издание Reuters отмечает, что ее стоимость составляет 65 млн евро.

"Северсталь" Российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом. Является вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

Ранее сообщалось, что полиция Хорватии арестовала яхту Медведчука, кума Путина, которая была пришвартована в порту хорватского города Риека.

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