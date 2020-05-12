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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Италии бары, рестораны и салоны красоты откроют раньше: дата

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В Италии бары, рестораны и салоны красоты откроют 18 мая
Карантин в Италии начали ослаблять / Getty Images

Ситуация с коронавирусом в Италии в последнее время контролируемая. Правительство разрешило ускорить 2 фазу карантина в рамках чрезвычайной ситуации.

С 18 мая местные власти смогут разрешить работать барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты, сообщает ANSA.

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Однако правительство планировало открыть эти сферы не ранее 1 июня.

Премьер Джузеппе Конте считает, что центральная власть всегда сможет вмешаться в процесс в случае новой волны вспышки коронавируса в стране.

Коронавирус в Италии: что известно

  • Италия занимает пятое место в мире по количеству больных COVID-19.
  • По состоянию на 12 мая в Италии коронавирусом заболели более 200 тысяч человек, более 30 тысяч – умерли.
  • С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.​
  • Итальянские ученые заявили, что их экспериментальная вакцина против коронавируса сможет предотвращать распространение болезни. Вакцина сумела не только выработать антитела у мышей, но и нейтрализовать вирус в клетках человека.

Когда и какие страны откроют границы после пандемии коронавируса – в материале 24 канала.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Здоровье
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