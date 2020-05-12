В Италии бары, рестораны и салоны красоты откроют раньше: дата

Ситуация с коронавирусом в Италии в последнее время контролируемая. Правительство разрешило ускорить 2 фазу карантина в рамках чрезвычайной ситуации.

С 18 мая местные власти смогут разрешить работать барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты, сообщает ANSA. Обратите внимание Какие страны Европы ослабили карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень Однако правительство планировало открыть эти сферы не ранее 1 июня. Премьер Джузеппе Конте считает, что центральная власть всегда сможет вмешаться в процесс в случае новой волны вспышки коронавируса в стране. Коронавирус в Италии: что известно Италия занимает пятое место в мире по количеству больных COVID-19.

По состоянию на 12 мая в Италии коронавирусом заболели более 200 тысяч человек, более 30 тысяч – умерли.

С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.​

Итальянские ученые заявили, что их экспериментальная вакцина против коронавируса сможет предотвращать распространение болезни. Вакцина сумела не только выработать антитела у мышей, но и нейтрализовать вирус в клетках человека. Когда и какие страны откроют границы после пандемии коронавируса – в материале 24 канала.