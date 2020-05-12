В Італії бари, ресторани та салони краси відкриють раніше: дата

Ситуація з коронавірус в Італії останнім часом контрольована. Уряд дозволив пришвидшити 2 фазу карантину в рамках надзвичайної ситуації.

З 18 травня місцева влада зможе дозволити працювати барам, ресторанам, перукарням та салонам краси, повідомляє ANSA.

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Однак уряд планував відкрити ці сфери не раніше 1 червня.

Прем’єр Джузеппе Конте вважає, що центральна влада завжди зможе втрутитися в процес у разі нової хвилі спалаху коронавірусу в країні.

Коронавірус в Італїі: що відомо

Італія посідає п'яте місце у світі за кількістю хворих на COVID-19.

Станом на 12 травня в Італії на коронавірус захворіли понад 200 тисяч людей, понад 30 тисяч – померли.

З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.​

Італійські вчені заявили, що їхня експериментальна вакцина проти коронавірусу зможе запобігати поширенню хвороби. Вакцина зуміла не лише виробити антитіла у мишей, а й нейтралізувати вірус в клітинах людини.

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