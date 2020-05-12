В Італії бари, ресторани та салони краси відкриють раніше: дата
Ситуація з коронавірус в Італії останнім часом контрольована. Уряд дозволив пришвидшити 2 фазу карантину в рамках надзвичайної ситуації.
З 18 травня місцева влада зможе дозволити працювати барам, ресторанам, перукарням та салонам краси, повідомляє ANSA.
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Однак уряд планував відкрити ці сфери не раніше 1 червня.
Прем’єр Джузеппе Конте вважає, що центральна влада завжди зможе втрутитися в процес у разі нової хвилі спалаху коронавірусу в країні.
Коронавірус в Італїі: що відомо
- Італія посідає п'яте місце у світі за кількістю хворих на COVID-19.
- Станом на 12 травня в Італії на коронавірус захворіли понад 200 тисяч людей, понад 30 тисяч – померли.
- З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.
- Італійські вчені заявили, що їхня експериментальна вакцина проти коронавірусу зможе запобігати поширенню хвороби. Вакцина зуміла не лише виробити антитіла у мишей, а й нейтралізувати вірус в клітинах людини.
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