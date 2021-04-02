В Италии аккредитовали около 80 сотрудников российского посольства, которые работают на Главное управление российской разведки, Службу внешней разведки и ФСБ. Это треть дипломатического представительства России.

Не менее 80 российских дипломатов занимаются в Италии именно шпионажем. Издание получило соответствующую информацию от итальянской контрразведки.

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Представители дипмиссии, по данным СМИ, вербуют новых агентов, собирают для ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки России секретную информацию. Также они создают и контролируют сеть информаторов.

Последним соответствующим громким делом в Италии стало задержание двух человек по обвинению в шпионаже в пользу России, среди задержанных – офицер российского посольства. Из-за этого 31 марта министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Сергея Разова.

Справка. Глава дипломатического ведомства Италии Луиджи Ди Майо вручил российскому дипломату решительный протест и сообщил о срочном выдворении из страны двух российских шпионов.

Что известно о российских шпионах в Италии