Треть дипломатической миссии: в Италии назвали количество шпионов России
В Италии аккредитовали около 80 сотрудников российского посольства, которые работают на Главное управление российской разведки, Службу внешней разведки и ФСБ. Это треть дипломатического представительства России.
Источник:La Repubblica
Не менее 80 российских дипломатов занимаются в Италии именно шпионажем. Издание получило соответствующую информацию от итальянской контрразведки.
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Представители дипмиссии, по данным СМИ, вербуют новых агентов, собирают для ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки России секретную информацию. Также они создают и контролируют сеть информаторов.
Последним соответствующим громким делом в Италии стало задержание двух человек по обвинению в шпионаже в пользу России, среди задержанных – офицер российского посольства. Из-за этого 31 марта министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Сергея Разова.
Что известно о российских шпионах в Италии
- Двое дипломатов России, Алексей Немудров и Дмитрий Остроухов, которые завербовали итальянца, уже улетели в Москву. Они получили приказ о депортации, однако смогли избежать ареста.
- Также 30 марта в Риме задержали российского офицера при посольстве России и офицера ВМФ Италии Вальтера Биото по обвинению в шпионаже. Задержание произошло после передачи секретной информации итальянским офицером россиянину.
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