В Италии появилось граффити в поддержку Украины: Анна Франк против российских оккупантов

Итальянский художник Александро Паломбо нарисовал граффити в поддержку Украины. Он изобразил знаменитую Анну Франк, выступающую против "рашистов".

Рисунок появился на одном из домов Милана. На рисунке Анна, одетая в голубое платье с сине-желтым бантом, сжигает плакат с оккупационным символом "Z".

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Напомним, что Анна Франк – еврейская девочка, жертва нацизма, узник Освенцима и Берген-Бельзена. Девочка в течение 25 месяцев вместе с семьей пряталась в столице оккупированных Нидерландов.

На протяжении всего времени пребывания в хранилище Анна вела дневник, впоследствии ставший всемирно известным.

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