Хотя корабль получил пробоину ниже ватерлинии, утечки нефти не зафиксировано. Угрозы экологической катастрофы также нет, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на IVG.

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Повреждения судна SeaJewel

Причины повреждений танкера SeaJewel пока неизвестны. Правоохранители предварительно рассматривают две версии. Первая – техническая неисправность во время выгрузки нефти. Вторая – подрыв взрывного устройства.

В пользу второй гипотезы есть свидетельства экипажа, который слышал два громких удара, также известно о деформации корпуса судна внутрь. Кроме того, в воде вблизи танкера обнаружили погибшую рыбу, что может указывать на внешнее воздействие.

SeaJewel ходит под флагом Мальты, однако есть предположение, что танкер транспортировал российскую нефть в Европу, несмотря на санкции, обусловленные войной России против Украины.

Обратите внимание! Россия продала нефть по цене, превышающей ограничения в 60 долларов за баррель, несмотря на санкции. По данным Международного энергетического агентства, в январе доходы РФ от нефти выросли на 900 миллионов долларов и достигли 15,8 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря стабильному экспорту, увеличению добычи и использованию схем обхода санкций, несмотря на новые ограничения США.

Ранее судно замечали в румынском порту Констанца. Оно, вероятно, должно было направляться в Новороссийск для перегрузки.