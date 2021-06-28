Италия перешла в белую зону: власти разрешили выходить на улицу без масок

Власти Италии позволили людям находиться на улице без масок, за исключением городка Норча. Соответствующее решение вступило в силу уже с понедельника, 28 июня.

Однако жителей страны призывают соблюдать социальную дистанцию. Что важно – носить маски в общественном транспорте и закрытых помещениях обязательно.

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Это первое серьезное ослабление карантина за последние 7 месяцев в Италии. В то же время власть призывает итальянцев к вакцинации, особенно молодых людей, ведь это поможет остановить распространение коронавируса. По словам комиссара по чрезвычайным ситуациям Франческа Фиглиуола, прививки против COVID-19 являются важным этапом осознания и ответственности.

"Вы должны вернуться к нормальной социальной жизни, встречаться с друзьями, посещать ночные клубы, но для этого у вас должны быть "зеленые пропуски", – заявил Франческо Фиглиуоло.

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