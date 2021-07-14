В Италии водитель успел высадить 25 детей из автобуса, который вспыхнул и сгорел дотла: видео

В Италии загорелся автобус, в котором ехали 25 школьников. К счастью, водитель успел вовремя эвакуировать всех, поэтому пострадавших нет.

Это произошло 13 июля. Мауро Маскетти вез детей в летний лагерь. Он как раз заехал в тоннель в Варенне, когда заметил, что с автобусом что-то не так.

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Подробности об инциденте

Водитель не медлил: остановился и эвакуировал несовершеннолетних пассажиров в безопасное место. Вскоре после этого автобус вспыхнул. Пожар тушили 5 команд спасателей.

В автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 16 лет. 7 из них госпитализировали, ведь они могли вдохнуть опасный дым.

По предварительным данным правоохранителей, огонь в автобусе мог вспыхнуть из-за взрыва покрышки. Полиция будет выяснять все обстоятельства инцидента.

Автобус, в котором ехали дети, сгорел полностью: смотрите видео

Вице-премьер: водитель был на высоте

На ситуацию уже отреагировал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. Он подчеркнул, что поступок водителя заслуживает вознаграждения. Ведь дети хоть и напуганы, но в безопасности.

Все могло завершиться массовым кровопролитием. Водитель был на высоте: он понял, что что-то не так, и быстро высадил детей,

- отметил он.

Кроме этого, итальянский чиновник обратил внимание на то, что Мауро Маскетти, находившийся за рулем автобуса, проявил героизм, высокий профессионализм и хладнокровие.



В Италии сгорел автобус, в котором ехали 25 детей / Фото Lecco Notizie



К счастью, обошлось без жертв /Фото Lecco Notizie