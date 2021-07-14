Це сталося 13 липня. Мауро Маскетті віз дітей до літнього табору. Він саме заїхав до тунелю у Варенні, коли помітив, що із автобусом щось не так.

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Подробиці про інцидент

Водій не зволікав: зупинився та евакуював неповнолітніх пасажирів до безпечного місця. Незадовго після цього автобус спалахнув. Пожежу гасили 5 команд рятувальників.

Довідка. В автобусі перебували підлітки, віком від 14 до 16 років. 7 з них госпіталізували, адже вони могли вдихнути небезпечний дим.

За попередніми даними правоохоронців, вогонь в автобус міг спалахнути через вибух покришки. Поліція з'ясовуватиме усі обставини інциденту.

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Віцепрем'єр: Водій був на висоті

На ситуацію вже відреагував італійський віцепрем'єр Маттео Сальвіні. Він наголосив, що вчинок водія заслуговує винагороди. Адже діти хоч і налякані, але у безпеці.

Все могло завершитися масовим кровопролиттям. Водій був на висоті: він зрозумів, що щось не так, і швидко висадив дітей,

– зазначив він.

Крім цього, італійський урядовець звернув увагу на те, що Мауро Маскетті, який перебував за кермом автобуса, проявив героїзм, високий професіоналізм та холоднокровність.



В Італії згорів автобус, в якому їхали 25 дітей / Фото Lecco Notizie



На щастя, обійшлося без жертв / Фото Lecco Notizie