В заведения будут пускать только тех, кто получил полный курс прививки или недавно переболел. Это касается размещения в гостиницах, допуска в метро, поезда и на авиарейсы, горнолыжные подъемники.

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Другие ограничения

До конца января запретят любые вечеринки и концерты, независимо от формата мероприятия. Проверять собрания в частных домах никто не будет, однако встреч крупными компаниями рекомендуют избегать.

В транспорте и любых общественных заведениях надо будет обязательно носить не любую маску, а респиратор FFP2. В заведениях, которые не являются ресторанами или барами, запретят употреблять еду и напитки.

В спортивных заведениях позволят заполнять пространство не более чем на 35% плановой вместимости, на улице – до 50%.

Ослабили требования к самоизоляции

При этом ослабили требования к самоизоляции в случае контакта с подтвержденным больным.

Люди, переболевшие до 4 месяцев назад или полностью вакцинированные, не должны оставаться на карантине. Тем не менее они обязаны носить маску вне дома следующие 10 дней и сделать тест, если у них есть симптомы.

Невакцинированные должны пройти 10-дневную изоляцию.

В новогоднюю ночь карантин будут строго контролировать

В новогодний вечер усилят контроль за соблюдением карантина в популярных местах и кварталах со значительной концентрацией ресторанов и клубов. Все, чтобы не допустить массового скопления людей.

Обратите внимание! В Италии снова ухудшается ситуация с коронавирусом. За сутки 29 декабря COVID-19 подхватили более 98 тысяч итальянцев. Предыдущий рекорд в Италии зафиксировали 24 декабря – 50 599 человек.