У заклади пускатимуть лише тих, хто отримав повний курс щеплення або нещодавно перехворів. Це стосується розміщення у готелях, допуску в метро, потягів та на авіарейсів, гірськолижних підйомників.

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Інші обмеження

До кінця січня заборонять будь-які вечірки та концерти, незалежно від формату заходу. Перевіряти зібрання у приватних помешканнях ніхто не буде, однак зустрічей великими компаніями рекомендують уникати.

У транспорті та будь-яких громадських закладах треба буде обов'язково носити не будь-яку маску, а респіратор FFP2. У закладах, які не є ресторанами чи барами, заборонять вживати їжу та напої.

У спорзакладах дозволять заповнювати простір не більш ніж на 35% планової місткості, надворі – до 50%.

Послабили вимоги до самоізоляції

При цьому послабили вимоги до самоізоляції у разі контакту з підтвердженим хворим.

Люди, які перехворіли до 4 місяців тому або повністю вакциновані, не повинні залишатись на карантині. Проте вони зобов'язані носити маску поза домом наступні 10 днів і зробити тест, якщо мають симптоми.

Невакциновані мають пройти 10-денну ізоляцію.

У новорічну ніч карантин суворо контролюватимуть

У новорічний вечір посилять контроль за дотриманням карантину в популярних місцях та кварталах зі значною концентрацією ресторанів і клубів. Все, аби не допустити масового скупчення людей.

Зверніть увагу! В Італії знову погіршується ситуація з коронавірусом. За добу 29 грудня COVID-19 підхопили понад 98 тисяч італійців. Попередній рекорд в Італії зафіксували 24 грудня – 50 599 людей.