Мужчину затянуло в двигатель самолета в аэропорту Италии, – СМИ

В итальянском аэропорту Milan Bergamo мужчину затянуло в авиадвигатель на рулевой дорожке. Инцидент произошел, когда самолет выезжал с парковочного места и готовился к взлету.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Инцидент в аэропорту Италии

Местные СМИ сообщили, что мужчину затянуло в авиадвигатель, когда самолет выезжал с парковочного места и готовился к взлету. Человеку около 35 лет.

В 10:20 по местному времени оператор аэропорта SACBO сообщил, что полеты были приостановлены из-за "проблемы, возникшей на рулевой дорожке". В 12:00 полеты были восстановлены, хотя задержки и отмены рейсов продолжались и во второй половине дня.

Пострадал самолет Airbus A319-111 авиакомпании Volotea, который должен был выполнить рейс в Астурию, Испании. Это подтвердили в компании, заявив, что серьезные травмы получил человек, который не находился на борту самолета.

Мы с сожалением подтверждаем, что рейс V73511 из Бергамо в Астурию (BGY-OVD) попал в инцидент в аэропорту Milan Bergamo в 10:35. Один человек, который не находился на борту самолета и не имел отношения к компании, получил серьезные травмы. Все 154 пассажира и 6 членов экипажа – в безопасности. Новый рейс запланирован на 15:55,

– говорится в публикации Volotea.

В то же время личность мужчины пока не установлена. Расследованием инцидента занимаются гражданские авиационные власти Италии и правоохранительные органы. Его цель – проверить системы безопасности и выяснить, как человеку удалось попасть на взлетно-посадочную зону.

В издании отметили, что подобные случаи являются крайне редкими. В 2023 году работника аэропорта затянуло в двигатель самолета Delta в Сан-Антонио, США. В 2024 году другой человек погиб, когда залез в работающий двигатель самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме.