Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Newsweek.

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Інцидент в аеропорту Італії

Місцеві ЗМІ повідомили, що чоловіка затягнуло в авіадвигун, коли літак виїжджав з паркувального місця та готувався до зльоту. Людині близько 35 років.

О 10:20 за місцевим часом оператор аеропорту SACBO повідомив, що польоти були призупинені через "проблему, що виникла на рульовій доріжці". О 12:00 польоти були відновлені, хоча затримки та скасування рейсів тривали й у другій половині дня.

Постраждав літак Airbus A319-111 авіакомпанії Volotea, який мав виконати рейс до Астурії, Іспанії. Це підтвердили в компанії, заявивши, що серйозних травм зазнала людина, яка не перебувала на борту літака.

Ми з жалем підтверджуємо, що рейс V73511 з Бергамо до Астурії (BGY-OVD) потрапив в інцидент в аеропорту Milan Bergamo о 10:35. Одна особа, яка не перебувала на борту літака й не мала стосунку до компанії, зазнала серйозних травм. Усі 154 пасажири та 6 членів екіпажу – у безпеці. Новий рейс заплановано на 15:55,

– йдеться в публікації Volotea.

Водночас особа чоловіка поки не встановлена. Розслідуванням інциденту займаються цивільна авіаційна влада Італії та правоохоронні органи. Його мета – перевірити системи безпеки та з'ясувати, як людині вдалося потрапити на злітно-посадкову зону.

У виданні зауважили, що подібні випадки є вкрай рідкісними. У 2023 році працівника аеропорту затягнуло у двигун літака Delta в Сан-Антоніо, США. У 2024 році інша людина загинула, коли залізла в працюючий двигун літака в аеропорту Схіпгол в Амстердамі.