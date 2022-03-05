Италия арестовала яхту российского олигарха Мордашова

Итальянская полиция арестовала яхту, которая принадлежит Алексею Мордашову. Один из богатейших людей России попал под санкции.

Также конфисковали и яхту бизнесмена Геннадия Тимченко. Арест имущества произошел в присутствии адвокатов их владельцев.

Обратите внимание Российские олигархи отчаянно пробуют вывести деньги из России, и мы знаем куда, – Кулеба

Яхты Мордашова и Тимченко конфисковали

По информации иностранных СМИ, принадлежащую Мордашову 65-метровую яхту "Леди М" арестовали в городе Империя близ Сан-Ремо.

Вторая яхта "Лена" принадлежала Геннадию Тимченко – миллиардеру, который имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Ее ждет такая судьба, как и "Леди М".

Отметим, что издание La Repubblica оценивает стоимость двух яхт в 140 миллионов евро.

Напомним, что Германия конфисковала мегаяхту российского миллиардера и друга главы Кремля Алишера Усманова, который попал под санкции 28 февраля.

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