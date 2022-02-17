Италия заговорила об исключении энергетического сектора из санкций против России, – СМИ

В Евросоюзе продолжают обсуждать пакет санкций против России на случай вторжения против Украины. По данным СМИ, по инициативе Италии теперь думают об исключении ограничений в энергетическом секторе против Кремля.

По данным СМИ, инициатором таких переговоров стала Италия. Франция и Германия поддерживают эту идею.

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О чем идет речь

Как утверждает издание, инициатором таких переговоров стал премьер-министр Италии Марио Драги. Политик якобы просит обдумать возможность смягчения влияния санкций на энергетический сектор Италии. Там опасаются, что санкции против России ударят и по их экономике.

Германия и Италия также подняли вопрос о защите банковских секторов. Для этого Рим предложил вводить персональные санкции против отдельных лиц, а не против широкой полосы российской экономики.

По данным СМИ, Германия, Франция, Польша и Нидерланды выразили обеспокоенность из-за возможных последствий для ЕС из-за санкций против России в энергетическом, сырьевом и банковских секторах.

Санкции против Кремля: главное

Президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения России против нее введут "разрушительные" ограничения. Они могут привести к экономической катастрофе в стране.

В то же время президент Владимир Зеленский призывает партнеров немедленно ввести санкции, ведь когда начнется война, станет поздно.

В Сенате США уже подготовили проект немедленных санкций против России. У нового законопроекта символическая аббревиатура NYET (от русского слова "нет"), которая расшифровывается как Never Yielding Europe's Territory, то есть "Никогда не уступать территорию Европы".

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