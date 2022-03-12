Италия наложила арест на яхту, принадлежащую активам российского олигарха Мельниченко

Финансовая гвардия Италии арестовала самый большой в мире мотосейлер стоимостью 530 миллионов евро. Судно принадлежит к активам российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Следственные действия были произведены в соответствии с санкциями, примененными к российским олигархам, поддерживающим Путина в отношении полномасштабной войны России против Украины.

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Суперяхта находилась в порту Триеста. Ее длина почти 150 метров, водоизмещение составляет почти 13 тысяч тонн. Считается самым большим мотосейлером в мире.

Арест яхты Мельниченко: смотрите видео издание Il Messaggero: