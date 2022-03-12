Слідчі дії було здійснено відповідно до санкцій, що застосовані до російських олігархів, які підтримують Путіна стосовно повномасштабної війни Росії проти України.
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Суперяхта перебувала у порту Трієста. Її довжина майже 150 метрів, водотоннажність становить майже 13 тисяч тонн. Вважається найбільшим мотосейлером у світі.
Арешт яхти Мельниченка: дивіться відео видання Il Messaggero:
Що відомо про МельниченкаЗа даними Forbes, статки Мельниченка у 2021 році оцінювалися в 19,8 мільярда доларів. У рейтингу Bloomberg Billionaires Index він посідає шосте місце в списку російських олігархів.