Слідчі дії було здійснено відповідно до санкцій, що застосовані до російських олігархів, які підтримують Путіна стосовно повномасштабної війни Росії проти України.

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Суперяхта перебувала у порту Трієста. Її довжина майже 150 метрів, водотоннажність становить майже 13 тисяч тонн. Вважається найбільшим мотосейлером у світі.

Арешт яхти Мельниченка: дивіться відео видання Il Messaggero: