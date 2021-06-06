О назначении Глаза дискутируют уже несколько месяцев. Страна старается быть осторожной из-за политической ситуации в Беларуси.

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Нужно одобрение от президента

Поэтому Италия временно остановила процедуру утверждения представителя МИД в должности посла Беларуси в Италии.

Возглавить представительство Беларуси в Риме Глаз сможет только после того, как президент страны Серджо Матарелла примет соответствующее решение.

Кто такой Анатолий Глаз

  • Известно, что 38-летний белорусский дипломат – сын бывшего депутата Анатолия Глаза.
  • Представитель МИД уже работал в посольстве Беларуси в Италии. Кроме этого, он занимал должность в администрации белорусского президента.
  • Официальным представителем Министерства иностранных дел страны он стал в 2018 году.

Коротко о напряженной ситуации в Беларуси

  • Ряд стран отреагировал на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.
  • Именно из-за этого Европейский союз окончательно запретил своим авиакомпаниям летать над Беларусью.
  • Верховная Рада Украины также осудила действия режима диктатора.