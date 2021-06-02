Ландсбергис убежден, что Лукашенко сделал из Беларуси "тюрьму для 10 миллионов людей". И, вне всякого сомнения, должен уйти.
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Глава МИД Литвы эмоционально обратился к Лукашенко
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку.
Белорусский диктатор Лукашенко не удовлетворился даже более 400 политическими заключенными. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов людей,
– написал Ландсбергис.
"Не надо даже применять 10 казней", – добавил он, намекая на 10 казней египетских, описанных в Библии. Эти казни постигли египтян за отказ фараона освободить из рабства народ евреев.
- "Уйди – и оставь в покое свой народ!" – эмоционально подытожил глава МИД Литвы.
Главное, что следует помнить о ситуации в Беларуси
- С августа 2020 в Беларуси начались массовые протесты – дело в том, что Александр Лукашенко фактически фальсифицировал результаты президентских выборов, приписав себе более 80% поддержки.
- Оппозиция же приводила доказательства, что настоящая поддержка Лукашенко не превышает 3%, откуда и пошло популярное в сети его прозвище – "Саша три процента".
- С тех пор режим самопровозглашенного президента Лукашенко применяет против оппозиции жестокие репрессии. Большинство демократических стран мира результаты выборов не признали. Евросоюз уже остановил все программы поддержки Минска.
- А после инцидента 23 мая с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича Европа закрыла небо для белорусских самолетов, а своим авиакомпаниям рекомендовала воздержаться от полетов над Беларусью.