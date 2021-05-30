За даними NEXTA Live, "ймовірно, операцію з примусовою посадкою літака готували під Тихановську". Упродовж 12 – 14 травня вона перебувала в Афінах.
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Поштову скриньку на Protonmail, з якої нібито рух ХАМАС надіслав до Мінського аеропорту лист про мінування літака Ryanair Афіни – Вільнюс, була створили за 9 днів до інциденту – 14 травня. Чому ж режим вибрав Романа, а не Світлану? Побоялися серйозніших наслідків,
– мовиться у повідомленні.
Затримання Протасевича: головне
- У Мінську 23 травня примусово посадили літак, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. На його борту перебував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх затримали.
- Причиною примусової посадки літака стало начебто повідомлення про замінування. Воно нібито надійшло від бойовиків ХАМАС.
- Однак представник ХАМАС Фаузі Бархум заявив, що "ми не вдаємося до таких методів".
- Згодом ЗМІ повідомили, що лист про так зване мінування надійшов пізніше, ніж білоруські диспетчери розповіли про це пілоту.