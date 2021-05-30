По данным NEXTA Live, "вероятно, операцию с принудительной посадкой самолета готовили под Тихановскую". В течение 12 – 14 мая она находилась в Афинах.
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Почтовый ящик на Protonmail, с которого якобы движение ХАМАС направил в Минский аэропорт письмо о минировании самолета Ryanair Афины – Вильнюс, создали за 9 дней до инцидента – 14 мая. Почему же режим выбрал Романа, а не Светлану? Побоялись серьезных последствий,
– говорится в сообщении.
Задержание Протасевича: главное
- В Минске 23 мая принудительно посадили самолет, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. На его борту находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали.
- Причиной принудительной посадки самолета стало якобы сообщение о заминировании. Оно якобы поступило от боевиков ХАМАС.
- Однако, представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что"мы не прибегаем к таким методам".
- Впоследствии СМИ сообщили, что письмо о так называемом минировании поступило позже, чем белорусские диспетчеры рассказали об этом пилоту.