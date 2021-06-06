Про призначення Глаза дискутують вже декілька місяців. Країна намагається бути обережною через політичну ситуацію в Білорусі.

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Потрібне схвалення від президента

Тому Італія тимчасово зупинила процедуру затвердження представника МЗС на посаді посла Білорусі в Італії.

Очолити представництво Білорусі в Римі Глаз зможе тільки після того, як президент країни Серджо Матарелла схвалить відповідне рішення.

Хто такий Анатолій Глаз

Відомо, що 38-річний білоруський дипломат – син колишнього депутата Анатолія Глаза.

Речник МЗС вже працював в посольстві Білорусі в Італії. Окрім цього, він обіймав посаду в адміністрації білоруського президента.

Офіційним представником Міністерства закордонних справ країни він став у 2018 році.

Відзначимо! Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Лукашенка піти у відставку.

Коротко про напружену ситуацію в Білорусі