Про призначення Глаза дискутують вже декілька місяців. Країна намагається бути обережною через політичну ситуацію в Білорусі.
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Потрібне схвалення від президента
Тому Італія тимчасово зупинила процедуру затвердження представника МЗС на посаді посла Білорусі в Італії.
Очолити представництво Білорусі в Римі Глаз зможе тільки після того, як президент країни Серджо Матарелла схвалить відповідне рішення.
Хто такий Анатолій Глаз
- Відомо, що 38-річний білоруський дипломат – син колишнього депутата Анатолія Глаза.
- Речник МЗС вже працював в посольстві Білорусі в Італії. Окрім цього, він обіймав посаду в адміністрації білоруського президента.
- Офіційним представником Міністерства закордонних справ країни він став у 2018 році.
Коротко про напружену ситуацію в Білорусі
- Низка країн відреагувала на вимушену посадку літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича.
- Саме через це Європейський Союз остаточно заборонив своїм авіакомпаніям літати над Білоруссю.
- Верховна Рада України також засудила дії режиму диктатора.