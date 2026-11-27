Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не предупредила союзников о атаке на российские корабли вблизи ливийского порта Бенгази. Его слова противоречат заявлению Владимира Зеленского о том, что украинские силы координируют такие операции с международными партнерами.

Об этом сообщает Sky TG24.

Что в Италии сказали об атаке Украины на российские корабли?

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о координации действий украинских сил с международными партнерами во время атак на российские корабли.

Никогда не было жодной координации. Министр иностранных дел заявил, что в будущем они будут вести переговоры с союзниками. Никого из нас не проинформировали, никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии. Поэтому то, что сказал Зеленский, не соответствует действительности,

– заявил Таяни.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина координирует операции против российских кораблей со странами, вблизи инфраструктуры которых или в водах которых действуют украинские силы.

"Наши дипломаты работают с дипломатами любой страны, если мы действуем в каких-либо водах, в международных водах или вблизи какой-либо инфраструктуры другой страны... Наши силы никогда не совершают атаки без координации с другими партнерами", – сказал президент.

Напомним, 23 ноября Зеленский подтвердил, что у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны затопили российский корвет "Меркурий", на борту которого находился вертолет Ка-27. Также украинские силы поразили сухогруз MV ANGARA, который Россия использовала для перевозки оружия.