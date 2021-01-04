Итальянские горнолыжные курорты не будут принимать туристов до 18 января. Представители регионов попросили у властей больше времени, чтобы соответствовать всем карантинным требованиям.

На горных курортах прогнозируют большое скопление людей

Ранее планировалось, что горнолыжные курорты будут доступны для любителей активного отдыха уже с 7 января. Об этом информирует издание The Local.

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Однако владельцы объектов и местные власти забили тревогу: до этой даты успеть невозможно.

Сейчас из-за недавней эпидемиологической тенденции на международном уровне, которая не способствовала принятию необходимых решений, считаем, что не существует условий, позволяющих открыть объекты 7 января,

– говорится в письме представителей регинов.

Комитет при итальянском правительстве, который консультирует власти по ситуации с COVID-19, подтвердил, что на подъемниках и во время катания высокий и средний риск скопления людей.

Германия и Австрия страдают от наплыва туристов

Отметим, что австрийские курорты не закрывались для туристов. Однако наплыв людей после Рождества настолько велик, что в регионах вынуждены ограничивать или даже запрещать въезд.

Германия горнолыжные курорты не открывала. Несмотря на то, что подъемники и рестораны не работают, в Нижней Саксонии образовались пробки из желающих покататься на лыжах, а паркомест в курортных городках просто нет.