Італійські гірськолижні курорти не прийматимуть туристів до 18 січня. Представники регіонів попросили у влади більше часу, аби відповідати усім карантинних вимогам.

На гірських курортах прогнозують велике скупчення людей

Раніше планувалось, що гірськолижні курорти будуть доступні для любителів активного відпочинку вже з 7 січня. Про це інформує видання The Local.

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Проте власники об'єктів та місцева влада забили на сполох: до цієї дати встигнути неможливо.

Наразі через недавню епідеміологічну тенденцію на міжнародному рівні, яка не сприяла ухваленню необхідних рішень, вважаємо, що не існує умов, що дозволяють відкрити об'єкти 7 січня,

– мовиться в листі представників регіонів.

Комітет при італійському уряді, що консультує владу щодо ситуації з COVID-19, підтвердив, що на підйомниках та під час катання високий та середній ризик скупчення людей.

Німеччина та Австрія потерпають від напливу туристів

Зазначимо, що австрійські курорти не закривались для туристів. Проте наплив людей після Різдва є настільки великим, що у регіонах змушені обмежувати або навіть забороняти в'їзд.

Німеччина гірськолижні курорти не відкривала. Незважаючи на те, що підйомники та ресторани не працюють, у Нижній Саксонії утворились затори від охочих покататись на лижах, а паркомісць у курортних містечках просто немає.